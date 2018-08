Telecomputing sluker svensk IT-selskap

Telecomputing sier i en pressemelding at de styrker sin posisjon i Sverige med overtakelsen av Excanto, som blir beskrevet som bransjeleder på IT-løsninger til svensk eiendomsbransje.

Det er en leverandør av IT-drift, hybride skytjenester og fjernadministrert desktopløsning («desktop as a service») med 52 ansatte fordelt på Stockholm, Gøteborg, Uppsala, Malmø og Lund.

Dette er det sjette oppkjøpet Telecomputing har gjort i 2018. Fra tidligere har de slukt iBiz Solutions, 99X, Keystep, Digisys og Lanteam.

– Kundene vil bruke mulighetene i skyen, men trenger rådgivning på veien. Vi merker også større etterspørsel etter gode integrasjonsløsninger og sikkerhetstjenester, og målet er å tilby det fremste kompetansemiljøet på hybride skytjenester som plattform for digital transformasjon, sier konsernsjef Terje Mjøs i pressemeldingen.

I forbindelse med kjøp av 99X og Lanteam forrige måned, indikerte Mjøs overfor digi.no at de var åpne for flere oppkjøp (Ekstra), selv om de nå også trenger tid for å få integrert selskapene på en god måte.

Kjøpesum blir heller ikke denne gang oppgitt. Etter oppkjøpet av Excanto vil Telecomputing ha over 300 ansatte bare i Stockholmregionen. Totalt vil det norske IT-konsernet ha over 1100 ansatte i fire land og en årsomsetning på drøyt 2,4 milliard kroner, målt proforma.