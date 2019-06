Telefonforbindelsen var borte i store deler av Nederland

Teleselskapet KPN meldte klokken 19.40 at forbindelsen var gjenopprettet, om lag tre og en halv time etter at telenettet brøt sammen.

Nødetatene sendte ut push-meldinger til mobilbrukere for å varsle om situasjonen. Politi ble sendt ut i gatene med walkietalkier for å hjelpe folk som trengte øyeblikkelig hjelp.

– Vi oppfordrer alle de som må rapportere om en akuttsituasjon, om å gå ut i gatene. Politiet har med walkietalkier og gjør det de kan for å hjelpe folk, sa talspersonen Suzanne van de Graaf i politiet til kringkasteren NOS.

Politiet oppga på sosiale medier et alternativt nødnummer rundt en time etter at både mobil- og fasttelefon-forbindelsen ble rammet i 16-tiden.

Folk ble også bedt om å bruke sosiale medier eller å oppsøke offentlige bygninger og kontorer for nødvendig hjelp.

Årsaken til at telenettet brøt sammen var mandag kveld ennå ikke kjent. Justisminister Ferd Grapperhaus skriver på Twitter at han er i kontakt med KPN. Teleselskapet opplyser selv at det jobber med å finne ut hva som er skjedd.

