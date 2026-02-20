Telefonproblemer hos Drammen sykehus – har satt gul beredskap

Onsdag kveld startet problemene med telefonen, skriver Drammens Tidende. Torsdag morgen utviklet problemene seg, og de er fremdeles ikke løst fredag.
Sykehuset har gått i gul beredskap, mens de andre sykehusene i området har satt grønn beredskap for å kunne bistå ved å eventuelt ta imot pasienter fra Drammen.
– Vi har iverksatt nødrutiner, som innebærer at de ansatte får en mer tungvinn og krevende arbeidsflyt enn den ordinære telefoniløsningen. Dette er likevel nødvendig for å opprettholde pasientsikkerheten og for å sørge for at våre ansatte kan kommunisere med hverandre, sier kommunikasjonssjef Hege Frostad Dahle i Vestre Viken.
De vet ikke hvor lenge problemene vil vedvare.
– Vi rigger oss for at det kan være en mulighet for at vi må ha det slik gjennom helgen.
Drammen sykehus åpnet offisielt i oktober i fjor.