Telefonproblemer hos Drammen sykehus – har satt gul beredskap

Onsdag kveld startet problemene med telefonen, skriver Drammens Tidende. Torsdag morgen utviklet problemene seg, og de er fremdeles ikke løst fredag.

Sykehuset har gått i gul beredskap, mens de andre sykehusene i området har satt grønn beredskap for å kunne bistå ved å eventuelt ta imot pasienter fra Drammen.

– Vi har iverksatt nødrutiner, som innebærer at de ansatte får en mer tungvinn og krevende arbeidsflyt enn den ordinære telefoniløsningen. Dette er likevel nødvendig for å opprettholde pasientsikkerheten og for å sørge for at våre ansatte kan kommunisere med hverandre, sier kommunikasjonssjef Hege Frostad Dahle i Vestre Viken.

De vet ikke hvor lenge problemene vil vedvare.

– Vi rigger oss for at det kan være en mulighet for at vi må ha det slik gjennom helgen.

Drammen sykehus åpnet offisielt i oktober i fjor.