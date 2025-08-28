Telenor anmeldes for å ha bidratt til Myanmar-overvåking

Den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen, ICJ Norge, har sammen med organisasjonen Justice for Myanmar anmeldt Telenor til PST for å ha hjulpet millitærjuntaen i Myanmar med å overvåke opposisjonelle.

Det skriver NRK, som den siste tiden har publisert flere saker om at Telenor gjentatte ganger ga ut sensitiv person-, lokasjons- og mobildata om kunder når myndighetene krevde det, etter militærkuppet i februar 2021.

ICJ-Norge mener Telenor har brutt regelverket for sanksjoner mot militærregimet.

Overvåkingsutstyr

I tillegg til å gi ut informasjon som gjorde det mulig for militærdiktaturet å pågripe kontakter eller finne opposisjonelle der de skjulte seg, mener ICJ Norge også at Telenor har koblet opp utstyr som gjorde det mulig å avlytte kundenes mobiltelefoner i sanntid.

Telenor har innrømmet å ha anskaffet Lawful Interception-utstyret, men selskapet nekter for at systemet ble tatt i bruk i Myanmar.

Jusprofessor Terje Einarsen, som er styreleder i ICJ Norge, sier imidlertid til NRK at han ikke tror på dette.

– Vi mener å kunne dokumentere at Telenors system ble koblet opp mot regjeringens overvåkningssentral i hovedstaden i Myanmar.

Brev antyder testing

ICJ Norge sier de fått tak i et brev Telenor sendte til militærjuntaen i juli 2021, der de skriver at de har «tatt alle relevante skritt for å teste, implementere og bekrefte LI-systemet».

Daværende sjef for Telenor Myanmar, Jon Omund Revhaug, sier til NRK at presset for å installere og aktivere systemet økte i perioden fra militærkuppet, til Telenor trakk seg ut av landet i 2022, men insisterer på at de aldri gjennomførte installasjon og aktivering av systemet.

Telenor har tidligere sagt at de var tvunget til å etterkomme militærmyndighetenes pålegg om å utlevere opplysninger om kundene, fordi de ellers ville satt sine ansattes liv i fare.