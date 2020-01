Telenor betaler ut 12,4 milliarder kroner i utbytte

– Telenor avsluttet 2019 med et sterkt kvartal. Abonnements- og trafikkinntektene økte med to prosent og vi reduserte driftskostnadene med seks prosent. Dette førte til en ebitda-vekst på fem prosent, skriver Telenor i en pressemelding.

I Norge melder Telenor om fortsatt inntektsvekst fra mobil, og at nedgangen i inntekter fra kobbernettet ble mer enn kompensert av økte inntekter fra fiber og mobilbasert bredbånd (Fixed Wireless Access).

– I 2019 har vi hatt som mål å komme tilbake til vekst i Thailand og Myanmar, og vi er svært fornøyde med å avslutte året med solid utvikling i begge markedene. De positive resultatene i disse markedene ble delvis dempet av vedvarende prispress i Sverige og en utfordrende situasjon i Pakistan. På tross av at 2019 ble preget av et stadig mer utfordrende forretningsklima i Bangladesh, lykkes Grameenphone med å tilby sine kunder innovative tjenester av høy kvalitet, sier konsernsjef Sigve Brekke i pressemeldingen.

186 millioner mobilkunder

Telenor økte kundebasen med 12 millioner i 2019 og endte ved årets utgang på 186 millioner abonnenter.

– Gjennom året har vi fortsatt å levere på strategien som ble satt på Telenors kapitalmarkedsdag i 2017. Dette har gitt Telenor fleksibilitet til å kunne videreutvikle porteføljen gjennom oppkjøpet av finske DNA. I tråd med vår utbyttepolitikk foreslår vi et ordinært utbytte på NOK 8,70 per aksje for 2019.

– Når vi nå går inn i 2020, fortsetter vi å vektlegge vekst, effektivitet og forenkling. Vi venter organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på mellom null og to prosent og en organisk ebitda-vekst på mellom to og fire prosent, drevet av Telenors kontinuerlige moderniseringstiltak. Driftsmessige investeringer, ikke medregnet lisenser og spektrum, ventes å tilsvare 15 prosent av inntektene i 2020, sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA.

