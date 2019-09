Telenor dropper fusjon med malaysisk telekomselskap

Det melder Telenor fredag morgen.

– I løpet av de siste fire månedene har begge parter gjort due diligence og jobbet mot å komme til en avtale i løpet av tredje kvartal 2019. På grunn av noen kompleksiteter relatert til den mulige sammenslåingen, har partene blitt enige om å avslutte samtalene, skriver Telenor i en pressemelding.

Selskapene understreker likevel at det er et sterkt strategisk rasjonale for diskusjonene og utelukker ikke at en transaksjon kan være mulig i fremtiden.

Kan ha blitt stoppet av palmeoljeuenighet

Dagens Næringsliv har spurt Telenor om hva selskapet mener med at «kompleksiteter relatert til den mulige sammenslåingen», førte til at fusjonen ble lagt på hyllen.

– Kompleksiteter referer vel bare til at det er områder vi ikke har kommet til enighet om. Vi går ikke inn på detaljerte grunner til hvorfor vi ikke ble enige. Diskusjoner av denne typen er ganske komplekse, sier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor til avisen.

E24 skriver samtidig at analytikere de har snakket med peker på at det gikk rykter i malaysiske aviser om at fusjonsprosessen hadde stoppet opp på grunn av politiske uenigheter om import av palmeolje fra Indonesia til Europa.

Synergier på 43 milliarder kroner

En fusjon mellom de to selskapene ville ha gjort det nye selskapet til det klart største i Malaysia og til et av de største i Asia. Det ville også blitt et av verdens største infrastrukturselskaper med 60.000 tårn.

– Dette er snakk om et stort selskap med nesten 300 millioner kunder og en omsetning på nær 13 milliarder dollar (om lag 113 milliarder kroner). Det blir omtrent like stort som det Telenor er i dag, sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til NTB i mai da samtalene ble offentliggjort.

Det var beregnet at synergiene ville bli på 43 milliarder kroner.

