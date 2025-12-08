Abonner
Telenor får selge Telenor Pakistan – endelig

Etter to år kommer 5,3 milliarder kroner inn på kontoen til Telenor fra Pakistan.

Finansdirektør Torbjørn Wist og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i Telenor kan endelig innkassere milliarder fra salget av Telenor Pakistan. Salget ble gjort av hennes forgjenger, Sigve Brekke, 14. desember 2023.
Finansdirektør Torbjørn Wist og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i Telenor kan endelig innkassere milliarder fra salget av Telenor Pakistan. Salget ble gjort av hennes forgjenger, Sigve Brekke, 14. desember 2023. Foto: Arash A. Nejad
Håvard Fossen – Journalist
8. des. 2025 - 09:49

Knapt to år tok det fra Telenor den 14. desember 2023 meldte at de hadde avtalt salg av Telenor Pakistan til Pakistan Telecommunications Company Ltd (PTCL) for 5,3 milliarder kroner til den endelige godkjennelsen nå ligger på bordet.

I en børsmelding skriver Telenor at Pakistans telekommunikasjonsmyndighet (PTA) har i dag 8. desember har utstedt et «No Objection Certificate» knyttet til endring av eierskapskontroll av Telenor Pakistan fra Telenor til PTCL.

– Dette innebærer at alle nødvendige regulatoriske godkjenninger for transaksjonen nå er på plass. Salget av Telenor Pakistan forventes gjennomført så snart som mulig, når de siste juridiske betingelsene er oppfylt. Som følge av godkjenningen vil Telenor Pakistan bli regnskapsført som avviklet virksomhet fra og med rapporten for fjerde kvartal 2025, skriver Telenor i børsmeldingen.

Langdryg prosess

I oktober godkjente Pakistans konkurransemyndigheter handelen, ifølge en tidligere børsmelding.

Konkurransemyndighetene kom for øvrig med en rekke krav for å godkjenne kjøpet, ifølge en artikkel hos The Express Tribune. I tillegg til Telenor Pakistan med 43 millioner kunder, gjelder salget også masteselskapet Orion Towers med 7500 mobilmaster.

Det kombinerte selskapet av PTCLs Ufone og Telenor Pakistan vil ha nær 69 millioner kunder og er nest størst etter Veon med merkevaren Jazz med 74,4 millioner kunder. Nummer tre er Zong med 49,4 millioner kunder, ifølge Mobile World Live.

