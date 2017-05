Telenor får smekk på fingrene fra Nkom

Dermed har Nkom i et utkast til vedtak om konkurransevilkår i mobilmarkedet konkludert med at Telenor må redusere grossistprisene for selskaper som vil leie tilgang til selskapets mobilnett.

Telenor er pålagt å åpne sitt mobilnett for andre tilbydere av mobiltjenester. Dette for å legge til rette for like konkurransevilkår også for mindre aktører i sluttbrukermarkedet.

Prisbetingelsene fra Telenor skal derfor være på et nivå som forhindrer at de som leier plass har mulighet til fornuftige marginer og inntjening. Dette kontrolleres derfor av Nkom hver sjette måned.

Telenor må redusere tilgangsprisene

Under første kontroll kom Telenor positivt ut, men under den nyeste kontrollen er situasjonen annerledes.

«Testresultatene viser at tilgangsprisen for tjenesteleverandører er for høy. I en modellert situasjon, som bruker Telenors inntekter og realistiske tilgangskostnader, viser testen at tilgangskjøpere har negativ bruttomargin for flere av abonnementene som inngår i testen» skriver Nkom i sitt vedtak. Telenor må derfor redusere sine tilgangspriser.

Til Dagens Næringsliv sier imidlertid kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor at de ikke er enige i konklusjonen. De mener metoden Nkom bruker for å beregne reguleringen har mange feil og uklarheter og har sendt inn en klage til Samferdselsdepartementet.

