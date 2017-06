Lanserte neste generasjon SMS. Hevder løsningen vil snu om på nordmenns forhold til tekstmeldinger

SMS er en «eldgammel» meldingstjeneste som ikke har utviklet seg i nevneverdig grad siden den kom en gang tidlig på 90-tallet. I det siste har SMS møtt stor konkurranse fra andre og mer moderne meldingstjenester som blant annet Facebook Messenger. Ifølge Nkoms ekomstatistikk for 2016 ble det totalt sendt 6,9 milliarder SMS-er i 2016, en nedgang på nesten 374 millioner sammenlignet med 2015.

Nå har Telenor som første operatør i Norden lansert neste generasjon SMS, som de kaller SMS+.

Tjenesten er lansert i samarbeid med Google og er basert på RCS, en standard utviklet av mobiloperatørenes globale interesseorganisasjon GSMA.

– SMS+ baserer seg på Rich Communications Services (RCS) og vil snu om på nordmenns forhold til tekstmeldinger. SMS+ forener det tradisjonelle SMS-formatet med deling av innhold som høykvalitets video, bilder, filer og lydmeldinger. For oss som mobiloperatør er RCS en ny mulighet til å levere spennende løsninger av høy kvalitet, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor i en pressemelding.

Foreløpig kun på Android

Med SMS+ vil det være mulig å chatte med flere personer samtidig, og man kan se status for meldingen (skriver, sendt, mottatt).

Du vil kunne bruke bildevedlegg inntil 100 MB, og du vil kunne dele kart og posisjoner. Det vil også være mulig med filoverføringer på opptil 100 MB som kan deles med én eller flere personer.

Man behøver ikke gjøre noe spesielt for å få tilgang til SMS+, men du må ha en telefon som støtter det. Foreløpig er det kun Android-mobiler, og kun enkelte nyere modeller fra Sony, Samsung og Huawei. Apples iPhone støtter foreløpig ikke RCS/SMS+. Begge parter som skal sende SMS+-meldinger til hverandre må ha telefoner som støttes.

Hvis man ønsker tilgang til tjenesten før den blir automatisk aktivert, må man laste ned Android Messages-appen fra Google Play.

SMS+ er gratis å bruke, men man må betale for databruk. Sender du med andre ord store bilde- og videovedlegg vil det spise av datapakken.

Også muligheter for bedriftsmarkedet

Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobilvirksomhet. (Arkivbilde) Foto: Kurt Lekanger

SMS+ ser kanskje umiddelbart ut til å appellere mest til forbrukermarkedet, men ifølge Telenor vil RCS-teknologien åpne for mange muligheter også for bedrifter. Ett eksempel som nevnes er å sende visuelle meldinger til kunder, med direkte «Call to action»-knapper i meldingen.

– Det er avgjørende at teknologien får størst mulig utbredelse blant mobiloperatørene for at kundene skal ha mest mulig glede av den. Vi jobber nå med å gi blant annet tale en helt ny dimensjon med RCS. Det fins veldig mange muligheter innenfor RCS-teknologi, og det er spennende tider i vente, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge i pressemeldingen.

Telenor er langt fra alene om RCS. Allerede nå har mer enn 30 operatører verden over tatt i bruk RCS, og flere vil komme i tiden fremover. Dermed skal RCS – eller SMS+ – fungere i både inn- og utland.

Til høsten utvides tjenesten med Tale+, hvor det blant annet vil bli mulig å bytte mellom vanlig lydsamtale og videosamtaler.

Konkurrenten Telia har foreløpig ikke lansert RCS, men vi har sendt en forespørsel til selskapet – og oppdaterer saken.