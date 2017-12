Telenor har solgt det meste av appear.in

Det norske videokonferanseselskapet Videonor har kjøpt brorparten av appear.in, den webbaserte videokonferanseløsningen som er basert på en prototyp tre studenter med praksisplass hos Telenor Digital lagde sommeren 2013.

Telenor beholder en aksjepost på 30 prosent i appear.in.

Freemium

Videonor tilbyr allerede videokonferansetjenester mot betaling. Appear.in er i de fleste tilfeller gratis å bruke, selv om de nylig lanserte en Pro-versjon med ekstra funksjonalitet og månedlig abonnementsavgift.

– Det volumet appear.in har klart å skape blant brukerne sine, samt det faktum at de er verdensledende på WebRTC-teknologien, gjorde dette til en mulighet vi ikke kunne si nei til, sier Øyvind Reed, administrerende direktør i Videonor, i en pressemelding.

Hos Videonor vil gratisversjonen appear.in være rettet mot mindre selskaper og individuelle brukere. En Teams-versjon for større kunder er under lukket betatesting.

Konserndirektør i Telenor med ansvar for produkter og kundekontakt, Svein Henning Kirkeng, forteller i pressemeldingen at selskapet tror at partnerskapet med Videonor er det neste steget som er nødvendig for veksten og utviklingen til appear-in.

