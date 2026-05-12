Telenor inngår partnerskap med Verdane

Telenor Connexion leverer kommunikasjonsløsninger innen maskinkommunikasjon. Det er blant de ti største aktørene globalt utenfor Kina og leverer tjenester til over 200 land, ifølge en pressemelding fra Telenor.

Selskapet har vært heleid av Telenor, men deles nå likt med Verdane.

– Partnerskapet skal realisere verdiene av Telenor Connexion sterke markedsposisjon, samtidig som selskapet får tilgang til langsiktig vekstkapital gjennom en effektiv eierstruktur, skriver Telenor.

Telenor Connexion verdsettes til 18 ganger justert driftsresultat for 2025, som tilsvarer 7,5 milliarder svenske kroner. Partene forventer å gjennomføre transaksjonen i løpet av året.