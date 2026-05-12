Abonner
Telenor

Telenor inngår partnerskap med Verdane

Telenor og oppkjøpsfondet Verdane inngår avtale om felles eierskap i Telenor Connexion. Selskapet verdsettes til 7,5 milliarder svenske kroner.

Telenor Group verdsetter Telenor Connexion til 7,5 milliarder kroner. De inngår nå partnerskap med Verdane om felles eierskap.
Telenor Group verdsetter Telenor Connexion til 7,5 milliarder kroner. De inngår nå partnerskap med Verdane om felles eierskap. Foto: Frederik Ringnes / NTB
NTB
12. mai 2026 - 09:55

Telenor Connexion leverer kommunikasjonsløsninger innen maskinkommunikasjon. Det er blant de ti største aktørene globalt utenfor Kina og leverer tjenester til over 200 land, ifølge en pressemelding fra Telenor.

Selskapet har vært heleid av Telenor, men deles nå likt med Verdane.

– Partnerskapet skal realisere verdiene av Telenor Connexion sterke markedsposisjon, samtidig som selskapet får tilgang til langsiktig vekstkapital gjennom en effektiv eierstruktur, skriver Telenor.

Telenor Connexion verdsettes til 18 ganger justert driftsresultat for 2025, som tilsvarer 7,5 milliarder svenske kroner. Partene forventer å gjennomføre transaksjonen i løpet av året.

Bombeeksperter fra Forsvaret på jobb sammen med politiet i Trondheim i februar. Nå skal de ta i bruk mobilnettet til Telenor i tillegg til annet sambandsutstyr.
Les også:

Telenor har fått mobilkontrakt på 750 millioner med Forsvaret og NSM

telekomTelenor
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.