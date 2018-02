Telenor kutter dypt i egen IT-divisjon - mer enn 100 ansatte i Norge mister jobbene sine

Telenor varsler om en stor nedbemanning som rammer selskapets norske teknologidivisjon, som før kuttene har rundt 900 medarbeidere.

Det rammer høyt kompetente ansatte både ved Fornebu, i Stavanger, Bergen og Trondheim, som fikk den triste beskjeden på møter som ble avsluttet i dag ved 13-tiden.

115 årsverk forsvinner som ledd i en omorganisering i Telenor Norge, og de største endringene skjer innen IT.

– Det er krevende å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritering nå er å ivareta medarbeidere som står i en krevende omorganisering, samt sørge for en god prosess for de som blir berørt, sier Telenors norgessjef Berit Svendsen. Foto: Telenor

– Telenor skal lede an i det digitale skiftet i en tøff konkurransesituasjon. Det gjør at vi må endre måten vi jobber på og redusere kostnader, sier Berit Svendsen, leder for Telenor Norge i en kunngjøring.

Den nye organisasjonen skal ifølge selskapet være på plass 1. april.

– Vi samler miljøene som jobber med driftsstøttesystemer. I tillegg intensiverer vi arbeidet med å avvikle gamle systemer - primært IT-systemer knyttet til fastnettet. Samtidig ser vi på hvordan vi kan øke kompetansen innen områder som robotteknologi, kunstig intelligens og sikkerhet, utdyper Telenors informasjonssjef Anders Krokan til digi.no.

Ifølge ham er det svært kompetente ansatte som blir berørt. Telenor sier at en del av kuttene kan løses med naturlig avgang, mens de øvrige som rammes får tilbud om sluttpakke.

Bekymret fagforening

EL & IT sier de har påpekt overfor bedriften at det tar tid før allerede igangsatte tiltak får full effekt. De mener derfor at størrelsen på uttaket kan være for høyt og kommer for tidlig.

– Vi er bekymret for de ansatte som blir igjen ved at de får en større arbeidsbyrde. Det er forholdsvis store kutt i IT-avdelingen. Telenor har kuttet i teknologidivisjonen også tidligere, senest i fjor ble det foretatt en mindre justering. Kuttene som kommer nå er betydelig større, sier Kosom Alexander Skaale, som er hovedtillitsvalgt for El & IT i Telenor til digi.no.

Videre forteller han at det er en tung og tøff dag for de ansatte.

– Nå informasjonsmøtet var ferdig nå nettopp ble vi umiddelbart kontaktet av medlemmene våre. Vi ønsker å støtte opp om medlemmene og bistår i den videre prosessen, sier Skaale til digi.no.

Skaale har også sendt ut en pressemelding der han skriver at de frykter at nedbemanningen vil føre til dårligere kontroll over arbeidssituasjonen i de berørte enhetene, og at dette vil forplante seg til resten av organisasjonen.

– Stadige omstillinger som følge av nye oppgaver kan skape rollekonflikter og økt usikkerhet for dem som blir igjen, noe som vil påvirke arbeidsmiljøet negativt, framholder hovedtillitsvalgt Skaale.

Beslutningen om kutt går ifølge fagforeningen aller hardest utover Telenors IT-avdeling der 60 ansatte nå blir overtallige.

Sluttpakker

Informasjonssjef Anders Krokan forklarer kuttene med at Telenor har en for høy kostnadsbase og et behov for å samle viktige IT-ressurser.

– Vi gjør disse vanskelige endringene for å sikre en fortsatt sterk teknologi- og tjenesteutvikling og for å redusere kostnader, sier han.

Berørte vil ifølge ham få tilbud om bistand i jobbsøkeprosessen, samt sluttpakker i henhold til selskapets retningslinjer. Han ønsker ikke å gå i detalj om hva det innebærer, men mener at pakkene skal være rimelig gode til hjelp videre. Ansiennitet skal virke inn på pakkenes størrelse.

– De berørte er svært kompetente mennesker som jeg vil tro er attraktive i arbeidsmarkedet, understreker Krokan.