Telenor lanserer wifi tale som virker i utlandet, men norske kunder må smøre seg med tålmodighet

I desember kom Telenor med muligheten for tale over wifi-nettverk. Det er en tjeneste de har markedsført mye den siste tiden.

Er dekningen skrall kan dette være redningen. 10 prosent av mobilbrukerne i Norge opplever dårlig innendørsdekning, ifølge selskapets egne undersøkelser.

Wifi tale krever at du har en nyere mobiltelefon, men tjenesten fungerer ikke i utlandet. Ikke for norske kunder, vel å merke.

I Thailand har derimot det Telenor-kontrollerte mobilselskapet Dtac nå begynt å lokke med at kundene snart kan ringe og motta samtaler over wifi i hele verden.

Det som er landets nest største teleoperatør lanserer en egen app for dette til iOS og Android den 15. mars. Samtidig varsler Dtac at «Voice over WiFi» også skal fungere uten en slik dedikert app i hele verden.

De ber bare pent kundene om å påse at wifi-symbolet synes på telefonen før de ringer eller tar imot samtaler i utlandet.

– Det krever mer testing

I Norge har Telenor valgt en annen tilnærming. Det er fordi selskapet ikke har roamingavtaler for tale over 4G og tale over wifi med andre operatører.

En forutsetning for at wifi tale skal fungere slik Telenor ønsker det, er blant annet at man kan gå over til 4G når man forlater wifi-sonen og omvendt, skrev Inside Telecom (krever abonnement) nylig.

Hvis wifi-forbindelsen faller ut risikerer kunden at det som ellers er forbruk av inkluderte ringeminutter plutselig får utenlandstaksering.

– Foreløpig har vi valgt å vente med å tilby wifi tale i utlandet. Vi er usikker på kvaliteten og hvor uforutsigbart det er for kunden om du kobles over på mobilnettet. Det handler om trygghet for kunden, så dette ønsker vi å teste mer først, sier informasjonssjef Per A. Meling til digi.no.