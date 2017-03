Telenor lover å bli først i Norge med 5G. – Bare vent og se, svarer konkurrenten

Telenor varslet i går at de skal bli først med 5G i Norge. Samme dag fikk de grønt lys fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for bruk av ekstra radiospektrum til utprøving av neste generasjon mobiltelefoni, melder Inside Telecom.

Forsøkene starter i løpet av 2017 ved hovedkvarteret på Fornebu i samarbeid med Huawei, mens kommersiell lanseringen ventes å skje rundt 2020.

Telenor lokker med det de kaller en enorm kapasitet, og oppgir at enheter innenfor dekning skal få hastigheter på mellom 1 og 10 gigabit per sekund.

I dag har 4G+ (LTE Advanced) en teoretisk nedlastingshastighet på 450 megabit per sekund. Telenor-kunder opplevde i snitt 52,91 Mbit/s ved en 4G-måling på tampen av fjoråret.

Telia: – Mye kan skje fram mot 2020

Netcom har tradisjon for å være først ute med ny generasjon mobiltelefoni, noe som skjedde både med lanseringen av HSDPA i 2007, også kalt «turbo 3G» og senere da de julen 2009 åpnet verdens første kommersielle LTE/4G-nett i Oslo.

Det er akkurat ett år siden Netcom skiftet navn til Telia Norge. De har ikke konkrete tidspunkter å dele om sine 5G-planer nå, men de legger ikke skjul på at de er opptatt av å være tidlig ute.

Telia har tradisjon for å være tidlig ute. Vent å se hvem som blir først med 5G. Mye kan skje før 2020, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen. Foto: Pressefoto

– Vi har lang tradisjon for å være først ute med ny teknologi, og kan love våre kunder at gjør alt vi kan for å ligge helt i front av den teknologiske utviklingen. Vi var først ute med turbo 3G, 4G og 4G+, vi satt fartsrekord med 4,5G i desember 2015 og var først til å lansere løsninger basert på Narrowband IoT rett før jul, sier Telias pressekontakt Ellen C. Scheen.

Hun legger til at 2020 er lenge til, og at mye kan skje fram innen den tid. – Det er bare å følge med å se hvem som blir først denne gang.

Hva med utfordrer Ice.net?

Det tredje alternativet med egen infrastruktur og mobilnett i Norge er Ice.net. De holder også kortene tett til brystet om fremtidige planer.

– Hva gjelder 5G så er dette et utviklingsløp i flere faser, som også vi i Ice følger tett. Noe konkret ønsker vi ikke å kommunisere på det nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Eivind Helgaker i en tekstmelding til digi.no.

Inntil videre er det altså bare landets største teleoperatør som velger å gå ut med løfte om at startskuddet for 5G allerede har gått. Deres utprøving starter i løpet av året, med kommersiell lansering rundt 2020.

– Gjennom en rekke piloter og felttester skal 5G-teknologien for alvor prøves ut i 2017. Ambisjonen er å komme betydelig nærmere en lansering slik at vi med 5G tar nordmenn inn i telekomfremtiden, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen i en pressemelding.