Telenor med sikkerhetstjeneste til alle

FORNEBU (Digi.no/Inside Telecom): – For mange er ID-tyveri det verste marerittet de kan tenke seg, og på det «mørke nettet» selges sensitiv informasjon til høystbydende. En ny undersøkelse fra Telenor viser at hele 54 prosent av befolkningen bekymrer seg for ID-tyveri, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.