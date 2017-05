Telenor og Telia vant 900-auksjonen

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har nå tildelt de verdifulle frekvensblokkene i 900 MHz-båndet.

Slik starter pressemeldingen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvor Telenor og Telia begge utropes som vinnere av auksjonen som har pågått over fire virkedager.

Begge selskapene har fått tilslaget på 2 x 10 MHz hver. Telenor betaler 396 millioner kroner, Telia 394 millioner kroner.

Samlet pris ble på 790 millioner kroner.

Billigsalg?

Nkom omtaler altså frekvensene som verdifulle. Hvorvidt ordbruken antyder at selskapene har fått frekvensene for billig, kan man bare spekulere i.

Sikkert er det i hvert fall at auksjonen i 900 MHz-båndet ble en langt rimeligere affære for vinnerne enn auksjonen i 1800 MHz-båndet i 2015.

Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge kan glede seg over å ha fått tilslaget på frekvensene for en rimelig penge. Foto: Telia Norge

Den gangen betalte de to vinnerne, som er de samme som i dag, til sammen 878 millioner kroner for til sammen 2 x 15 MHz. Altså mer penger for mindre frekvensressurser enn i dag.

Assisterende direktør i Nkom, Elisabeth Aarsæther, sier til Inside Telecom at Nkom ikke hadde forventninger knyttet til auksjonssummen.

Noen kastet kortene

Ifølge Nkom deltok det en tredje aktør i budkampen. Ice-sjef Eivind Helgaker bekrefter at Ice var den tredje budgiveren.

– Auksjonen var en åpen, stigende, simultan-auksjon som pågikk over 29 runder. Utropsprisen var 140 millioner for hver frekvensblokk, skriver Nkom på sine hjemmesider.

Frekvensblokkene var på 2 x 5 MHz, altså har de to vinnerne vunnet to blokker hver.

Vinnerne i auksjonen, samt andre aktører som allerede innehar frekvenstillatelser i 900 MHz-båndet, får nå mulighet til å forhandle om plassering i båndet. Forhandlingsfasen kan vare i inntil fire uker, opplyser Nkom.

Attraktive frekvenser

Det Nkom omtaler som verdifulle frekvenser, betrakter Telia som «attraktive frekvenser». Slik beskriver selskapet seiersgleden med egne ord:

– Telia Norge sikret seg viktige ressurser i 900-frekvensauksjonen som nylig ble avsluttet. De attraktive frekvensene danner bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til Telia Norge, og vil bli viktige på veien mot utbygging av 5G.

Selskapet fortsetter pressemeldingen med å omtale det hele som godt nytt for norske mobilkunder.

– Vi er godt fornøyd med utfallet av auksjonen, og kan love at de naturressursene som frekvensene er vil komme samfunnet og alle innbyggerne i Norge til gode. Vårt 4G-nett ble nylig kåret til Norges beste for andre år på rad, og disse frekvensene vil sikre vår fremtidige evne til å være en digital tilrettelegger, samt bli en viktig brikke på veien mot tingenes Internett og 5G-samfunnet, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge.

Frekvenstillatelsene i 900-båndet er teknologinøytrale, og Telia beskriver dem som bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen deres.

– Frem til i dag har disse frekvensene blitt brukt til å bygge ut både 2G og 3G, men i fremtiden vil de også benyttes til utbygging av både 4G og 5G, heter det i meldingen.

Teknisk direktør Dag Wigum i Telia vil ha mer. 900 MHz er vel og bra, men hva med 700 MHz-båndet? Foto: Telia

Teknisk direktør Dag Wigum i Telia benytter anledningen til å understreke at selskapet er utålmodig etter å slå kloa i enda flere frekvenser.

– Rammeverket for 5G-satsingen begynner å komme på plass, men vi er fortsatt utålmodige når det gjelder å få en avklaring på hva som vil skje med frekvensressursene i det såkalte 700-båndet, sier Wigum.

Fikk det de ville ha

Telenor bekrefter på sin side at de fikk det de kom for, nemlig den maksimale mengden frekvenser selskapet hadde tillatelse til å kjøpe i auksjonen.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor synes utfallet av frekvensauksjonen først og fremst er en god nyhet for kundene. Foto: Telenor

– Det innebærer at vi har kjøpt den mengden spektrum vi maksimalt kunne i henhold til spektrumstaket, hvilket er to blokker à 2 x 5 MHz i 900-båndet. Dette er tilsvarende frekvensspektrum som Telenor har i dag, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

– Først og fremst er dette gledelig for kundene, ettersom de fortsatt kan ha så god talekvalitet som mulig over hele landet. Etter hvert vil tildelingen også innebære bedre kapasitet på 4G i alle landets fylker. Fordelen med 900-båndet er at dekningsevnen er veldig god, slik at mobilsignalene har større rekkevidde fra basestasjonene, fortsetter han.

I tillegg gir tildelingen Telenor forutsigbarhet til å fortsette å investere i mobilnettet.

– Frekvenstillatelsen varer til 2033, og dette viktige mobilbåndet kan brukes til alle teknologier. Frekvensene brukes i dag til 2G og 3G, men vil fremover også benyttes til 4G, forklarer Amundsen. Den opprinnelige frekvenstillatelsen utløper 31. desember 2017.

Denne artikkelen er levert av bransjenettstedet Inside Telecom (abonnementstjeneste)