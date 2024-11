Telenor har sendt ut en melding der de forteller hvordan de vil forholde seg når ny bredbåndsregulering blir tatt i bruk av myndighetene:

«I kommende bredbåndsregulering forventes det at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) reduserer eller fjerner spesifikke plikter på fibertilbyderne. I dag gjelder slik bredbåndsregulering nasjonalt og omfatter kun Telenor. Nå offentliggjør Telenor hvilken praksis selskapet vil følge i de ikke-regulerte områdene.

– Telenor har allerede et åpent fibernett og tilbyr en velfungerende markedsplass for kjøp av tilgang til vårt nett. I områdene som dereguleres vil Telenor opprettholde tilgang til fibernettet og markedsplassen, og produkttilbudet for grossistkundene vil følge det tilbudet Telenor tilbyr sluttkundene. Priser og vilkår vil kunne avvike fra de regulerte områdene, sier Hugo Erichsen, leder for Wholesale i Telenor, i meldingen.

Lover lønnsomme priser

Erichsen understreker at det for Telenor vil være et styrende prisingsprinsipp at marginen mellom Telenors sluttbrukerpriser og grossistpriser skal være slik at aktører som er like effektive eller mer effektive enn Telenor, kan oppnå lønnsomhet. I et konkurranseutsatt marked er det også rimelig å forvente at det blir større grad av kommersielle og individuelle tilpasninger enn det Telenor har anledning til i dag.

– Telenor registrerer at Lyse Tele har gått ut og indikert at de vil tilby åpen tilgang til alle Altibox sine fibernett via en felles markedsplass. I så fall er det sannsynlig at volumet av tilgjengelige grossistaksesser blir tilstrekkelig stort til at effektive tilgangskjøpere vil kunne bidra til en sunn konkurranse, sier Erichsen.

Telenor mener at i en slik situasjon bør et eventuelt gjenstående reguleringsbehov kunne håndteres gjennom en svært enkel og universell tilgangsplikt for identifiserte tilbydere med en særlig sterk markedsposisjon (SMP).»