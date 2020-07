Telenor selger eiendommer for 1,4 milliarder

Telenor selger 85 eiendommer til en samlet verdi av 1,4 milliarder kroner. Selskapet skal deretter leie tilbake eiendommene i fem år.

Salget finner sted rundt 1. september, opplyser Telenor i en børsmelding.

Kjøperne er Fagerstad Utvikling AS, Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Johan Johannson Eiendom AS og Norgesgruppen Eiendom AS.

Verdien på 1,4 milliarder kroner inkluderer 360 millioner kroner til Telenors Pensjonskasse og et tilleggsvederlag knyttet til fremtidig utvikling og areal. Betaling av tilleggsvederlag er forventet innen 4 år.

Telenors regnskapsmessige gevinst vil bli om lag 500 millioner kroner.