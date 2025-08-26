Telenor-selskap inngår avtale med finsk og svensk forsvar

– Kontraktene understreker den økende etterspørselen etter sikre og robuste kommunikasjonsløsninger i en tid med stadig mer komplekse sikkerhetsutfordringer, sier leder Dan Ouchterlony i Telenor Amp.

Telenors finske datterselskap KNL har fått bestilling verdt over 170 millioner kroner gjennom en tiårig rammeavtale med forsvaret i Sverige og Finland for å styrke nordisk forsvarsteknologi og regional sikkerhet.

KNL, som ble en del av Telenor i 2020, har spesialisert seg på høyfrekvente kommunikasjonsløsninger som skal fungere under ekstreme forhold. Teknologien kobler opp automatisk på under ett sekund og gir kryptert tilkobling.

Avtalene omfatter leveranse av bærbare militærradioer til det finske og svenske forsvaret, og er en del av en større rammeavtale med NORDEFCO, et samarbeid om felles nordiske innkjøp av forsvarsmateriell. Kontraktene åpner også for mulig utvidelse til flere Nato-land.