Telenor skal samarbeide med Nokia om 5G-testing i Danmark

Selskapene skal teste viktige 5G-funksjoner, som forbedret mobilt bredbånd og ultrarobust sanntidskommunikasjon (URLLC), opplyser Telenor i en pressemelding mandag.

Nokia skal ta i bruk sin nestegenerasjons basestasjonsteknologi, AirScale, i det kommersielle radionettet, og vil også teste nye funksjoner i det skybaserte kjernenettet.

– Det er viktig for Telenor å vurdere ulike teknologiske, funksjonelle og kommersielle løsninger for 5G sammen med våre leverandører. Vi er veldig fornøyde med å kunne teste den nye teknologien i Danmark og i Skandinavia sammen med Nokia, sier konserndirektør for teknologi i Telenor, Ruza Sabanovic.

Huawei-rivaler

Finske Nokia er en av få konkurrenter til verdens største produsent av telekomutstyr, kinesiske Huawei, i kampen om å få bygge ut neste generasjons mobile bredbånd – 5G – i en rekke land. Fra før har Telenor testet ut 5G-teknologi i Norge i samarbeid med Ericsson, ifølge Reuters.

Det norske mobilkonsernet har bygget sitt 4G-nett i Norge delvis med Huaweis teknologi, men har nå på kort tid to ganger kunngjort 5G-samarbeid med kinesernes rivaler.

Telenor inngikk dessuten nylig en samarbeidsavtale med Nokia for å modernisere de mobile kjernenettene i Norge, Sverige og Danmark. Forsterkningene vil støtte 5G radionettet.

Huawei er blitt utestengt fra 5G-utbygging i flere land på grunn av frykt for selskapets tette bånd til kinesiske myndigheter. USA mistenker statsspionasje og har bedt sine NATO-allierte om ikke å bruke selskapet teknologi.

Norge bekymret

I Norge har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalt at det vil være problematisk hvis Huawei trekkes inn i utbyggingen av det norske 5G-nettet. Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er veien kort fra selskapet til det kinesiske regimet.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier Norge vurderer å slutte seg til andre vestlige land og nekte kinesiske Huawei å bygge infrastruktur for 5G-nettet, den neste generasjonen mobilnett. Både Telenor og Telia bruker utstyr fra Huawei i 4G-nettet og tester også 5G utstyr fra den kinesiske IT-giganten.

– Norge deler USAs og Storbritannias bekymring og ser med uro på at private og statlige aktører i Norge kan bli utsatt for spionasje, sier Wara til Reuters.