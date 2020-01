Telenor skiller ut mobilmastene

Nettstedet skriver at Telenor etter flere års arbeid nå etablerer selskapet «Telenor Infra», som skal få ansvaret for all passiv infrastruktur i Telenors norske telenett.

E24 antar at dette betyr at selskapet flytter over alle mobilmaster og basestasjoner i det norske mobilnettet fra Telenor Norge. I tillegg også kabel- og fibernettet, Norkring og deres radio- og TV-master, samt eiendommer som tidligere var eid av Telenor Eiendom.

Det nye infrastrukturselskapet er heleid av Telenor-konsernet, men ikke underordnet Telenor Norge.

Nettstedet spekulerer også i om dette er et første skritt på veien til et fremtidig nedsalg i milliardklassen.

I oktober 2018 registrerte Telia selskapet Telia Towers. Formålet var å samle de 950 basestasjonene i Norge i et eget selskap.