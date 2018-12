Telenor stenger 3G-nettet neste år

Stengingen omfatter ikke teleselskapene Telia og Ice.net som også har egne 3G-nett.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor opplyser at endringen vil få konsekvenser for blant andre dem som har gamle smarttelefoner. Men har du en gammel mobil som du kun bruker til å ringe og sende SMS med, er det ikke noe problem. Den vil automatisk slå seg over til 2G-nettet.

– Dette gjelder dem som surfer på gamle smarttelefoner som er produsert før 4G-nettet kom i 2012, som iPhone 4, Doro-telefoner og gamle Samsung XCover-telefoner, sier han.

Det kan også gjelde 3G-utstyr som viltkameraer, oppringt varmeovn på hytta og utdaterte SIM-kort.

I dag går 96 prosent av all mobildata hos Telenor over 4G.

Telenor starter stengingen i januar. Det dreier seg om to frekvenser som i dag brukes til 3G. De starter med 900-båndet i 2019 og deretter 2100-båndet som stenges i løpet av 2020.

– Vi trenger denne kapasiteten til 4G og 5G, som nå blir mye bedre, sier Bjørn Amundsen.