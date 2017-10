Telenor tilbyr bedre 4G-dekning innendørs: – Det koster en del penger

Cel-Fi er en signalforsterker for mobilnett som skal gi bedre innendørsdekning. Telenor introduserte en variant med støtte for samtale og data over 3G tilbake i 2015.

Nå kommer en oppgradert versjon med 4G-støtte. Produktet blir særlig rettet mot butikker og næringsbygg. For ansatte, kunder eller sluttbruker kreves det ingen pålogging. Telenor oppgir at dette er en sømløs teknologi.

– Det er en videreutvikling av den gamle boksen, men uendelig mye bedre. Ikke minst fordi vi snarest mulig skal slukke 3G-nettet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen til digi.no.

Signalene som ikke slipper inn

Mange virksomheter sliter med dårlig innendørsdekning. Telenor oppgir at mer enn 40.000 personer har fått bedre dekning med det forrige produktet. Moderne bygg med fasader i glass og stål er noe av det som hindrer at radiosignalene trenger innendørs.

– Dagens bygg skal i motsetning til for 20 år siden være så miljøvennlige med å ta vare på varme om vinteren og slippe varmen ut sommerstid for å redusere strømforbruk. Bieffekten er at signalene ikke slipper inn, forklarer Amundsen.

Rene faraday-buret: Moderne bygg dreper mobildekningen (TU.no)

Cel-Fi egner seg ikke hvis utendørsdekningen er dårlig. Ellers kan produktet gi bedre mobildekning inne i butikker og næringsbygg, mener Bjørn Amundsen i Telenor. Arkivfoto. Foto: Marius Jørgenrud

Cel-Fi 4G avhenger av at utendørsdekningen allerede er på stell. I så måte skal teknologien kunne like god dekning inne, nesten. Boksene støtter frekvensene 800, 900, 1800 og 2100 MHz, men altså ikke den siste 4G LTE-frekvensen i Norge, 2600 MHz.

– Det er ingen større ulempe. Ideelt fra et teknisk ståsted skulle den selvfølgelig støttet alle båndene, men vi har ingen basestasjoner med bare 2600 MHz. Alle sitene våre har også 800 eller 1800 MHz, sier dekningsdirektøren.

Koster en del

I motsetning til såkalte femtoceller er Cel-Fi Quatro-systemet en løsning som baserer seg på eksisterende 4G-dekning ute. Med mindre signalet er veldig godt bør det monteres utvendig antenne som snakker med nærmeste basestasjon.

Med en startpris på 50.000 kroner er det ikke en spesielt billig løsning. Sluttprisen blir fort nærmere 100.000 kroner, anslår Amundsen.

– Det koster relativt mye penger, medgir han.

Signalene går trådløst utenfra og til en mottakerboks inne i et bygg eller lokale, der systemet støtter opptil fire Cel-Fi 4G-bokser. Disse satellittene kan gi dekning i en radius på inntil 100 meter og kables opp med standard ethernet mot en sentral nettverksenhet.

Telenor skal ha driftstilgang via et webgrensesnitt, så repeateren må derfor være tilkoblet internett opplyser Amundsen.

Løsningen krever montering og selges kun gjennom utvalgte forhandlere og entreprenører som Telenor har sertifisert.

SMB-produkt

Produktet er først og fremst på små- og mellomstore virksomheter. Hos de største aktørene kan det være mer aktuelt å installere innendørs basestasjon.

– Hvis eksempelvis Statoil skal ha løst innendørsdekning i et svært bygg, eller lokaler med flere hundre ansatte, så er ikke Cel-Fi løsningen. Da blir kapasiteten for liten, sier Amundsen.

Det er også mulig å få dekning innendørs med Wifi Tale, men det krever trådløst nett og at mobiltelefonen har støtte for teknologien.

En etasje eller mindre bygg og butikklokaler er derimot målgruppen. Et pilotprosjekt har vært kjørt med en Coop-butikk i Oslo, som slet med dårlig dekning innendørs. Nå kan kundene bruke mobilapper og laste ned hentelapp til postkontoret uten å måtte gå ut på parkeringen utenfor som tidligere, opplyser Telenor.

– Coop er svært opptatt av kundeopplevelsen inne i butikkene, og dårlig innendørsdekning påvirker kundetilfredsheten. Nå har vi et verktøy som gir kundene anledningen til å ta med seg mobilvanene inn i butikken, sier Andre Lund-Kongsrud, driftsansvarlig i Norsk Butikkdrift i en pressemelding.