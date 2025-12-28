Telenor-topp maner til debatt om strømnettet etter uvær

Uværet som har rast i Norge og Norden i helga, har ført med seg utfordringer med trafikk og infrastruktur.

I tillegg har titusenvis gjennom helga opplevd å miste strømmen.

Verst i Nordland

125 av Telenors basestasjoner i Nordland var ute av drift lørdag, og like etter klokka 15 søndag var 50 av disse fortsatt ute av spill.

På landsbasis var 108 basestasjoner rammet, rundt dobbelt så mange som normalt, ifølge Amundsen.

– Helt overordnet er dette et uvær som traff Nordland og spesielt Helgelandskysten opp til og med Mo i Rana. I de øvrige delene av landet har det egentlig gått rimelig greit, med unntak av noe strømproblemer for 5000 personer i Trysil i går, og det er løst, sier Amundsen til NTB.

Mange strømløse

– Det som har vært utfordringen, er at mer enn 90 prosent at utfallene vi hadde lørdag, og det gjelder fortsatt, er kraftrelatert. Det vil si at strømmen egentlig så å si har vært borte siden dette startet, sier han.

– Viser hvor sårbart samfunnet er ved ekstremvær, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor som opplevde at en stor andel av basestasjonene falt ut grunnet manglende strøm. Foto: Arash A. Nejad

Søndag ettermiddag var fortsatt 1071 av nettselskapet Lineas kunder på Helgeland uten strøm, viser selskapets oversikt.

På det meste hadde Linea mer enn 16.000 uten strøm samtidig, sier Frode Dorp, som er leder for kommunikasjon i selskapet. Linea har ikke telt opp hvor mange som totalt har vært uten strøm.

– Men vi har sikkert hatt langt over 20.000 totalt sett, i kortere og lengre perspektiv. Men trenden er at vi går nedover nå, og at det blir bedre og bedre, sier Dorp.

Arva, som har drift i flere kommuner i Troms og Nordland, hadde søndag 215 rammede kunder.

Også i Innlandet har det vært store strømproblemer, særlig i Trysil. Ifølge Elvia har så mange som 32.000 kunder i fylket hatt problemer i helga – på det verste rundt 10.000 av dem samtidig.

Svært sårbart

– Det viser hvor sårbart samfunnet er når vi får ekstremvær som slår så kraftig ut over strømforsyningen. Da stenger egentlig Norge, sier Amundsen.

Alle Telenors basestasjoner har batteri-backup, men kapasiteten varierer. I byer med over 20.000 innbyggere, er kapasiteten to timer, mens den er fire timer der det bor færre enn 4000.

I tillegg har stasjonene ved en del knutepunkter åtte timers kapasitet, ifølge Amundsen.

– Mange har kritisert oss for at vi ikke har batteri-backup på mer enn fire timer. Nå snakker vi mer enn 30 timer på disse stedene. Da tror jeg egentlig at det er større problemer enn at mobilnettet er ute, sier han.