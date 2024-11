Nettjenesten Dowdetector melder om en stor økning i rapporterte problemer fra Telenor-kunder onsdag formiddag. Det er i all hovedsak mobilkunder som melder om problemer, i følge nettsiden. Den store økningen i problemer begynte like før klokken 10.30, viser Downdetectors graf over rapporterte problemer.

Downdetectors avbruddskart viser at hoveddelen av problemene er meldt av kunder i Oslo-, Trondheim-, Bergen- og Stavanger-området.

Problemene fører til at man verken får ringt, ta imot telefonsamtaler eller sendt SMS, skriver Drammens Tidende.

Nødnumre nede - tog forsinket

Downdetectors utfallskart viste klokka 11.25 at hoveddelen av Telenor-kundene som melder om problemer, holder til sør for Trondheim. Illustrasjon: Downdetector

Avisen skriver at også politiets nødnummer 112 er rammet av problemene og at man anbefales å kontakte politiet via fasttelefon hvis det oppstår en nødsituasjon.

På politiets hjemmesider melder 10 av landets 12 politidistrikter om nødnummer-problemer onsdag formiddag.

Bane Nor melder at det er togforsinkelser i hele landet onsdag, på grunn av feilen i mobilnettet.

– Det er dessverre slik at mobilkunder nå opplever at de ikke får ringt fra mobiltelefon. Vi jobber med feilsøking og for å løse dette. Kommer snarlig tilbake med ny status, svarer pressesjef Anders Krokan, pressesjef i Telenor på en e-post fra Digi, etter at vi forgjeves har forsøkt å nå flere Telenor-ansatte på telefon og SMS.

Hold linja!

I SMS kl 12.05 skriver dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor at Telenor-kunder opplever forsinkelser på tale men at SMS og mobildata fungerer som normalt.

– Feilen skyldes et strømbrudd på en av sentralene våre. Vi ser en bedring i situasjonen og fortsetter arbeidet med å rette opp i feilen. Kunder kan oppleve at det tar tid å komme igjennom til nødetater. Et tips er å holde linjen og ha tålmodighet før man bli koblet opp, skriver han.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge. Foto: Håvard Fossen

Øst politidistrikt melder at man kan komme gjennom på 112 om man venter med å legge på i cirka 20 sekunder, selv om det er stille i andre enden. Helsedirektoratet melder til VG at noen har opplevd å komme igjennom etter å ha holdt linjen i opptil 40 sekunder.

Digis erfaring er at dette ikke bare gjelder nødnumrene, men at man kan komme igjennom også til vanlige mobilnumre ved å vente selv om det ikke høres noen summetone.

Telenor melder at antatt rettetid for problemene er uviss, men i følge VG skal årsaken til utfallet være funnet. Det dreier seg om strømbrudd på en av Telenors sentraler. Telenor vil ikke opplyse til Digi hvor i landet denne sentralen befinner seg.

Klokka 12.41 melder TV2 og NRK at nødnumrene skal fungere igjen, men Telenor har ennå ikke kommet med noen slik oppdatering.

Skjermbilde av Telenor.no kl 11.30 onsdag. Foto: Digi

Dette er det fjerde gangen Telenor-problemer har ført til problemer med nødnumrene i høst, og Nkom-direktør John-Eivind Velure mener det er helt uakseptabelt. Det kan du lese mer om her.

For ordens skyld: Telenor-problemene gjelder ikke Nødnett, et eget internt mobilnett som brukes av nødetatene. Nødnumrene går ikke over nødnettet, men gjennom de kommersielle nettene til Telenor, Telia og Ice.