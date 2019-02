Telenor utnevnt som Bane NORs sikkerhetsleverandør

Hver dag håndterer Telenor tusenvis av digitale sikkerhetsangrep, ifølge selskapet selv, som de siste årene har merket en markant økning av forespørsler om kybersikkerhet.

Avtalen har en anslått markedsverdi på 50 millioner kroner, og kommer samtidig med at Bane Nor for tiden jobber med landets største IT-prosjekt.

Signalanleggene på hele jernbanenettet skal digitaliseres, og selskapets kybersikkerhet blir derfor viktigere enn noensinne.

Ifølge Telenor skal Bane Nor beskyttes med de samme løsningene som teleselskapet selv beskytter sin egen globale virksomhet med.

– Vi er stolte over å ha fått denne tilliten fra Bane Nor. Kontrakten omfatter en døgnåpen overvåkingstjeneste som skal bidra med å ivareta Bane NORs systemer ved kyberhendelser. Tjenesten vil omfatte overvåking, loggføring, deteksjon, varsling og respons knyttet til den digitale infrastrukturen, sier leder Ove Fredheim i Telenor Bedrift.