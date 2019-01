Telenorforsker tror deepfake-videoer kommer for fullt i år

FORNEBU (digi.no): For et år siden ble mange for alvor oppmerksomme på fenomenet «deepfake» etter at det på en temmelig troverdig måte, og med relativt enkelt utstyr, ble utgitt en videosnutt med skuespilleren Daisy Ridley, selv om hun egentlig ikke var med i videoen. I stedet var ansiktet til en annen kvinne blitt skiftet ut med Ridleys ansikt.