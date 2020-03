Telenors bredbåndsproblemer skyldes trolig ustabil DNS-tjeneste

Flere av de mange kundene som nå opplever problemer med Telenors fastnettbaserte bredbåndstjenester, forteller på blant annet Facebook at problemene lar seg løse ved å sørge for at enheten de bruker, benytter en annen DNS-server enn de domenenavnserverne Telenor selv tilbyr.

Dette kan gjøres enten på den enkelte enhet eller mer sentralt i bredbåndsruteren som benyttes.

Hvordan dette gjøres, varierer veldig fra system til system. Men det er sjelden veldig vanskelig, og det finnes oppskrifter på nettet for de fleste systemer.

Åpne tjenester

Det finnes flere som tilbyr DNS-tjenester som alle kan benytte. Enkelte har svært enkle adresser, slik som Cloudflare med 1.1.1.1 og Google med 8.8.8.8 og 8.8.4.4.

På Facebook opplyste Telenor Norge klokken 15.50 i ettermiddag at de første kundehenvendelsene om problemene kom rundt klokken 14.30. Foreløpig ser det ut til at brukere på Vestlandet og Sørlandet er mest rammet.

Telenor ber brukerne om ikke å ta kontakt direkte med kundeservice, da kapasiteten litt kan bli sprengt. I stedet anbefales kundene å stille spørsmål i dem aktuelle Facebook-tråden.

Det er alltid en god regel lese gjennom hva andre har spurt om og fått svar på, før en selv stiller spørsmål. Kanskje det du lurer på allerede har blitt besvart.