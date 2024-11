At teknologidirektøren forsvinner fra Telenor-konsernet markerer den siste av en rekke direktører som har forsvunnet de siste årene.

Mannen som tar over teknologiansvaret, Cathal Kennedy, har jobbet i Telenor siden 2014, og beskrives i en pressemelding som en senior teknologileder. Han kommer fra jobben som underdirektør (SVP) for sky og kunstig intelligens. Han har jobbet med IT på tvers av Norden og Europa og med globale endringsinitiativer i selskapet.

I pressemeldingen sies det at Amol Phadke slutter av personlige årsaker. Han siteres på at han er takknemlig for muligheten til å jobbe i ledelsen i Telenor.

I meldingen takker Telenor Phadke for betydelige bidrag innen sky, kunstig intelligens og åpne nettverk.

Ny toppsjef mandag

Fredag er siste dag på jobben for konsernsjef Sigve Brekke. Mandag tar Benedicte Schilbred Fasmer over som konsernsjef. Fra teamet rundt Brekke har en rekke direktører pakket sakene og funnet nytt beite.

Amol Phadke forlater Telenor. Foto: Martin Fjellanger, Telenor

Denne uken fortalte Telenor Sverige-direktør Bjørn Ivar Moen at han forlater Telenor. Han har tidligere ledet både Allente og Telenor Norge.

Tidligere finansdirektør Tone Hegland Bachke forlot Telenor i april 2024 og gikk til hedgefondet SHV Holdings. Hun ble ofte nevnt som mulig ny konsernsjef i Telenor.

Tidligere leder for Telenor Myanmar, Telenor Norge, Telenor Norden og sist Telenor Asia, Petter-Børre Furberg, fortalte i januar i år at han hadde tatt jobben som administrerende direktør i Posten Bring, der han startet 1. august. Han var også ofte nevnt som kandidat til å ta over som konsernsjef etter Brekke.

Også tidligere teknologidirektør i Telenor Norge og Norden, Ingeborg Øfsthus, skiftet beite og startet i Statnett 1. februar.

Blant kandidater til å ta over som konsernsjef i Telenor var også Jørgen Rostrup. Han døde brått i juni i år. Han var da leder for Telenor Norden.