Det skjer etter at Forbrukertilsynet varslet forbud på og høye ukebøter til selskaper med ulovlige fakturagebyrer, noe som kunne tilsvare millionbeløp.

Telia setter derfor ned gebyrene for alle sine tre merkevarer fra 79 og 59 kroner til 6,47 kroner for merkevaren «Telia» og til 5 kroner for merkevaren «Mycall». For merkevaren «One Call» er papirfakturagebyret helt fjernet, ifølge Forbrukertilsynet.

Telenor reduserte fra 1. februar prisen på papirfakturagebyr fra 79 til 6,50 kroner, mens Convene har besluttet at de ikke lenger vil ta fakturagebyr fra forbrukerne, men heller overlate det til næringskundene sine.

I Norge er det lov å kreve fakturagebyr, men gebyret kan ikke være større en de faktiske kostnadene ved fakturering.