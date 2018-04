Teleselskaper slår seg sammen i milliardavtale

Ifølge TT vil sammenslåingen skje gjennom at tyskeide T-Mobile kjøper det amerikanske teleselskapet Sprint for 26 milliarder dollar.

Forhandlinger om et kjøp har pågått av og på i nesten fire år, og dersom det går igjennom blir det nye selskapet en reell konkurrent til Verizon og AT & T på det amerikanske markedet.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at T-Mobile og Sprint har oppnådd enighet om å slå seg sammen til et nytt selskap – en større, sterkere konkurrent som skal være en kraft for positiv forandring for alle amerikanske forbrukere og bedrifter, skriver T-Mobile-sjef John Legere på Twitter.

Konkurransemyndighetene i USA ventes imidlertid å ha en del spørsmål om det nye selskapets tjenester og hvordan prisene settes for disse før de godkjenner sammenslåingen.

T-Mobile er en av verdens største leverandører av telekommunikasjonstjenester, og har hatt virksomhet i USA i flere år. Morselskapet Deutsche Telekom kommer til å eie 42 prosent av det nye selskapet.

Softbank Group, den japanske eieren av Sprint, får 27 prosent, skriver Bloomberg.

(©NTB)