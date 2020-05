Telia åpner sitt 5G-nett i Norge

Telia åpnet tirsdag sitt 5G-nett i Norge. Det nye nettet aktiveres først i Lillestrøm og deler av Groruddalen i Oslo.

– Dette er en merkedag i Telias og våre kunders historie. I en tid hvor vi virkelig ser betydningen av vår digitale grunnmur for å holde samfunnshjulene i gang, er vi utrolig stolte over å kunne åpne vårt 5G-nett for kundene, med Lillestrøm som første sted ut, sier administrerende direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.

Selskapet har som mål at opp mot halve befolkningen skal ha 5G-dekning i løpet av neste år.

– Dette handler om konkurransekraft for landet vårt. Neste generasjons mobilnett, 5G, åpner for fremtidens digitale tjenester. Dette bidrar til å sikre at norske mobilnett også i fremtiden vil være blant de beste i verden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Telias 5G-nett skal i løpet av året utvides i Oslo, Trondheim og Bergen.

Vårt søsternettsted Inside Telecom var til stede på lanseringen, og kommer tilbake med mer.