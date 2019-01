Telia lanserer «fri» databruk

Telia har lansert det de kaller fri databruk – men helt fritt er det ikke. Foto: Odd Richard Valmot

Telia X er det det Telia definerer som fri bruk av data. En utvikling som kanskje måtte komme for alvor her i landet. For 579 kroner per måned kan man bruke så mye data man ønsker. Riktignok med noen begrensinger. Man får fri fart inntil 40 GB per måned og over det går hastigheten ned til 3 Mbit/s.

Men for de som trenger mer er det mulig å kjøpe databoost for 99 kroner for 12 timer.

Abonnementet gjelder for Norden og Baltikum som er Telias hjemmeområde. I EU gjelder det inntil 22 GB. Ut over det må man kjøpe datapakker.

Flere pakker

I tillegg til X lanserer Telia flere andre abonnementer og sukrer tilbudet til de som både har Ung og Svitsj med inkludert forsikring.

– Vi bruker mobilen til stadig mer og på nyttårsaften var databruken 46 prosent høyere enn på samme dag i fjor. Jeg bruker rundt 8 GB i måneden. Men det er mange som tror at dette er forbeholdt ungdommen. Halvparten av folk over 60 bruker mobilen som bank. De har konvertert fra PC, sier Kjersti Jamne som er leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Konkurrenten Chili Mobil har til nå vært det eneste selskapet som har tilbudt fri data i Norge. De tar 499 kroner i måneden, og abonnementet har en del begrensninger – blant annet at det kun skal brukes til «normal» mobiltelefonbruk.