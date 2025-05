Telia kutter rundt 90 nye årsverk

Saken oppdateres.

Endringene fører til en bemanningsreduksjon av faste ansatte i størrelsesorden 90 årsverk. Det melder selskapet tirsdag morgen.

– Vi har full forståelse for at dette er en krevende beskjed å få for de som berøres, og vi skal gjøre det vi kan for at de berørte får god oppfølging i tiden framover og hjelp til å finne nye jobber, sier fungerende adm. direktør i Telia Norge, Morten Karlsen Sørby.

Telia skriver at de håper å løse nedbemanningen gjennom å tilby sluttavtaler og profesjonell karriererådgiving.

Videre melder selskapet at i tillegg til å kutte blant i de faste ansatte, kommer en del ansatte til å ikke bli erstattet, samt at det blir en «betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter.»

Avmakt og oppgitthet

Telia-klubben til El og IT-forbundet skriver i en melding at de har mottatt nedbemanningsvarselet med avmakt og oppgitthet.

– Bedriften har valgt å holde både oversikt over ansattestillinger og listen over medlemmer for seg selv, på tross av at det allerede har blitt valgt ut kandidater til å motta sluttpakke. Telia-klubben El og IT er meget bekymret over denne praksisen, skriver de.

Merethe Shukla, som er leder for El og IT-klubben i Telia Norge, sier til Digi at hun ikke har fått noen oversikt over hvem som nå må gå, men det hun har fanget opp gjør henne skeptisk til om bemanningen vil være bra nok framover.

– Det kan virke som om de bruker ostehøvelprinsippet, og kutter bort alt av interne støttefunksjoner, mens de prøver å spare mer kundenære stillinger, sier Shukla.

Hun poengterer at hun ikke vet mer om de konkrete kuttene enn det hun har fått vite av medlemmer som har fått beskjed om at de må gå.

Da Telia-kuttene ble varslet i april, sa Shukla til Digi at hun var fornøyd med hvordan Telias fungerende toppsjef, Morten Karlsen Sørby hadde håndtert nedbemanningsprosessen overfor fagforeningen.

Den positiviteten er det ikke mye igjen av.

– Jo, vi var fornøyd i april, men siden da har vi fått samme informasjon i hvert eneste møte, og det har bare dreid seg om prosessen, ikke om hvor kutten vil komme. Da blir det vanskelig for oss å påpeke sårbarheter, sier Shukla.

I meldingen de har sendt ut skriver El og IT-klubben at flere av medlemmene deres forteller at de er utslitt og at arbeidsoppgaver i noen tilfeller ikke blir utført på grunn av høyt arbeidspress.

– Ansatte og fagforeninger er slitne av stadige omorganiseringer og nedbemanninger, og kjenner på en usikkerhet rundt egne ansettelsesforhold, står det i meldingen.

Skiller ut bredbånd og TV

Telia opplyser i forbindelse med nedbemanningen at de nå også vil skille ut bredbånd og TV i en egen divisjon.

– Vi ser et potensiale for å utvikle bredbånd- og TV-virksomheten vår ved å opprette en egen fastnettdivisjon. Det vil gi større trykk på dette området og muligheten til å jobbe mer helhetlig med verdikjedene, sier Sørby.