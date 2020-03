Telia med fast trådløst bredbånd

Det er ingen overraskelse at også Telia vil konkurrere om bredbåndskunder ved hjelp av mobilnettet. Allerede under presentasjonen av 5G-planene 8. oktober i fjor, sa daværende Telia Norge-sjef Abraham Foss at de ville konkurrere med Telenor på fast trådløst bredbånd, også kalt FWA – «fixed wireless access».