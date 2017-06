Telia med konkurrent til Telenors telefonbytte-program Swap

Telia har lansert Telia Svitsj, et program som gjør det mulig for privatkunder å få ny telefon en gang i året. Svitsj er en direkte konkurrent til Telenor Swap, som har fått kritikk fra Forbrukerombudet for måten tilbudet har blitt markedsført på, og også fordi den lange avbetalingstiden på telefonene kan «låse inn» kundene.

Telia skriver i en pressemelding at Svitsj innebærer at både nye og eksisterende kunder kan kjøpe telefon hos Telia og kostnadsfritt oppgradere til en ny og bedre modell hvert år. For hver gang kundene bytter telefon donerer Telia ti kroner til et godt formål.

– Med lanseringen av Svitsj skiller Telia seg nå ut i mobilmarkedet ved at vi tilbyr våre kunder tre ulike måter å kjøpe mobil på: Man kan kjøpe mobilen rabattert sammen med et abonnement, separat uten et abonnement eller med Svitsj, sier Ove-Mathias Lind, leder for Telia Privat.

Når man kjøper en telefon gjennom ordningen følger det med en skjermforsikring, som dekker reparasjoner i tilfelle man for eksempel knuser glasset. Det går imidlertid frem av selskapets forsikringsvilkår at du må betale en egenandel på 500 kroner ved første skade, og enda mer om du knuser skjermen flere ganger.

Gamle telefoner som kommer inn gjennom Svitsj-programmet vil bli sendt til resirkulering gjennom Telia Mobilpant.

Telenor har droppet binding til fordel for Swap

Telia Svitsj har altså svært mange likheter med Telenor Swap, som også opererer med en avbetalingstid på to år og mulighet til å bytte telefon etter ett år.

Dette er en tjeneste Telenor satser knallhardt på, og selskapet har vært åpne på at de tjener mye penger på det. Til E24 har Telenor Norge-sjef Berit Svendsen uttalt at de sparer salgsprovisjon til butikkene på rundt 700 kroner per telefon som selges. For hver telefon som selges gir det en resultatforbedring på 400 kroner, ifølge Svendsen og E24.

Denne uken annonserte Telenor at de helt slutter å selge abonnementer med bindingstid, og i stedet går over til å kun selge telefoner etter Swap-modellen. Det skriver Inside Telecom (abonnementstjeneste).

Mens Telia kun selger Svitsj gjennom egne kanaler, vil Telenor nå begynne å selge Swap også gjennom Elkjøp i tillegg til egne kanaler.

Elkjøps innkjøpssjef i Norden, Dag Harald Næss, er glad for at Telenor og kjedene nå skal kommunisere samme budskap.

– Avtalen om å selge Swap er viktig for oss i det henseende at vi har annonsert én type tilbud sammen med Telenor, og så har Telenor annonsert noe annet i egne kanaler. Det er riktig at vi kommuniserer samme budskap, sier Næss til Inside Telecom.

