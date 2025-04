Millimeterbåndet ble koblet til Telias 5G-nett på stadion i Granåsen for å gi rask oppkobling til noen av Sonys kameraer. Resultatet var ytelser man aldri før har sett, skriver Telia i en pressemelding.

I tillegg til å sørge for en egen skive i 5G-nettet til NRKs fotografer under Ski-VM testet Telia også en annen egenskap ved 5G under mesterskapet, nemlig millimeterbåndet (mmWave). Det benytter frekvenser høyere i radiospektrum, rundt 26 GHz. Dette ble koblet til Telias 5G-nett på stadion i Granåsen for å gi rask oppkobling til enkelte fotografer som tok bilder med elektronikkselskapet Sonys utstyr under verdensmesterskapet.

Det var ikke bare resultatene i løypene som var imponerende i Granåsen: Sonys nye håndsett PDT-FP1 viste en nedlastingskapasitet på 5,4 gigabit per sekund (Gbit/s), og opplastningskapasitet på over 600 megabit per sekund (Mbit/s).

Mobilnettene benytter i hovedsak frekvenser fra 700 MHz til 3500 MHz. Disse lave frekvensområdene gir god dekning, men relativt dårlig kapasitet. I det langt høyere frekvensområdet 26 GHz er det mye bedre kapasitet tilgjengelig, noe som betyr mer fart mellom basestasjon og mobiltelefon. Ulempen er at rekkevidden går ned. Det trengs kort sagt flere basestasjoner.

Bakkerekord

– Vi har aldri sett en slik ytelse på noe håndsett, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge i meldingen.

– Dette er imponerende tall, spesielt med tanke på at denne testen gjøres i Telias live 5G-nett, på en skistadion, med publikum til stede, og ikke i et kontrollert lab-miljø. Disse hastighetene er helt klart bakkerekord i Granåsen, og så vidt vi vet er det også verdensrekord.

Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge er imponert over hastigheten de oppnådde i millimeterbåndet. Foto: Håvard Fossen

Mirwais Momand ved Connected Business Engineering Office i Sony sier det som gjør denne demonstrasjonen fra Telia så unik ligger først og fremst i at de tilbyr en rekke teknologier og en utrolig fleksibilitet for å betjene tusenvis av tilskuere på det offentlige nettverket, samtidig som det tilbys flere ulike premiumtjenester for NRK og Sony.

Mirwais Momand ved Connected Business Engineering Office i Sony. Foto: Telia

Mer effektiv arbeidsflyt

Telia skriver at teknologien gir en betydelig mer effektiv arbeidsflyt. Vanligvis blir de høyoppløste bildefilene fra digitale kamera lastet over til server i løpet av fotooppdraget via kabler, wifi eller vanlige mobiltelefoner. Ved å koble kameraene til Sonys bærbare dataoverføringsenhet sendes bildefilene direkte til fotografens skytjeneste mye raskere og mer fleksibelt, og man kan publisere dem umiddelbart.

– Dette gir en mye bedre og mer effektiv arbeidsflyt. Med den enestående opplastingskapasiteten er det uproblematisk å laste opp bildefiler fra flere kamera simultant, sier Momand.

Imponerende nettkapasitet

– Det har vært veldig givende å samarbeide med Telia om denne tjenesten. Vi er imponert over kapasiteten i nettet og over at de allerede kunne tilby mmWave og et 5G SA nett (5G stand alone/ rent 5G-nett) under Ski-VM i Trondheim. Vi har testet lignende løsninger med andre operatører tidligere, og mener dette er fremtidens måte å produsere innhold på, sier Momand.

Kamera med mobiltelefon og 5G i millimeterbåndet. Foto: Telia

Radiospektrumet som ble brukt er i dag kun tilgjengelig for test, men Telia sier de har planer om å gjøre det kommersielt tilgjengelig i løpet av året.

– En slik kapasitet i mobilnettet vil kunne benyttes på steder der man har behov for stor båndbredde, høy opplastingskapasitet, eller som fast mobilt bredbånd og et fullgodt alternativ til fiber, sier Svendsen.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som deler ut tillatelser til å benytte frekvenser i Norge. I desember 2024 sa Nkom at de forventer å tildele frekvenser i 26 GHz-båndet i løpet av 2025.

