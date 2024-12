Telia skal selge Microsoft-lisenser i Norge

Telia er sertifisert Microsoft-partner. Nå tar de partnerskapet til det norske markedet. Det melder selskapet i en pressemelding.

Dermed blir Microsoft-produkter en del av pakka kundene i Norge kan kjøpe, sammen med lisenshåndtering, support og bistand til innføring.

− Telia samarbeider med og videreselger Microsoft sine tjenester innen Modern Work, AI og Copilot og Security, skriver selskapet i pressemeldingen.

På Micorosft-språk kan Telia smykke seg med titlene specializations på produktene Modern Work, Azure og Security, og at selskapet er såkalt CSP-reseller.

Telia Norge videreselger produkter som M365 og Azure, og tilbyr selv konsulenthjelp for å sikre rett antall og type lisenser, og første- og andrelinje-support for sluttbrukere av Microsoft-programvaren. I tillegg kan Telia tilby egne integrasjoner mellom Microsoft 365 og Telia Bedriftsnett.

– Det kommer stadig nye innovative funksjoner fra Microsoft som bidrar til effektivitet og økt sikkerhet, spesielt når vi ser dem i sammenheng med våre egne mobil- og nettverkstjenester, sier Jon Christian Hillestad, leder for Telias bedriftsmarked, ifølge pressemeldingen.

Både private og offentlige

Dermed får selskaper som lever av å selge lisenser og hjelpe til med innføringen, som Crayon og Atea, økt konkurranse.

− Hvilken del av markedet er det dere håper å nå?

− Vårt hovedfokus er å fortsette å være en viktig partner for våre bedriftskunder i alle segmenter. Samtidig ser vi at både SMB-markedet og de større offentlige og private kundene mer enn noen gang trenger en partner med bred kompetanse på flere områder til å støtte dem i å utnytte ny teknologi som Copilot eller Teams på en sikker og god måte, svarer Henriette Camilla Haagaas i en e-post til Digi. hun er ansvarlig for Cloud & ICT hos Telia Bedrift.