Telia Sky har påloggingsproblemer

Telia har påloggingsproblemer med sin skytjeneste Telia Sky. Slik situasjonen er nå, er det ingen brukere som kommer seg inn på tjenesten, men kunder som var inne da problemene oppstod, skal kunne bruke tjenesten, får Digi opplyst fra Telia.

Digi ble tipset om problemene av en bruker, som opplevde påloggingsproblemene allerede i går, torsdag.

Telia sier at de jobber på spreng med å finne og løse feilen, og at de vil fortsette til feilen er løst, selv om det innebærer at de må jobbe gjennom helgen.

Digis tipser skal ha fått opplyst at problemene kunne komme til å vare til over helgen, men Telia sier til Digi.no at de har håp om å løse problemene før det.

Selskapet opplyser at de også jobber med å finne en workaround for kundene som ikke klarer å logge inn på Telia Sky på vanlig måte.