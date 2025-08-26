Telia stenger 2G – første områder avslått

– 2G-stengingen har så langt gått veldig bra og ikke hatt noen store konsekvenser. De aller fleste har forberedt seg godt og byttet ut utstyret sitt, sier fungerende Telia-sjef Morten Karlsen Sørby i en pressemelding.

Utstyr som kun støtter 2G, som eldre telefoner, modem, ulike målere, alarmsystemer og bommer, slutter å fungere når nettet skrus av. Flere kunder med nyere telefoner har likevel opplevd problemer fordi de ikke har aktivert 4G Tale, ifølge selskapet.

De neste områdene der 2G stenges er Telemark, Agder og sørlige Rogaland 2. september. Stengningen planlegges avsluttet 2. desember når 2G-nettet i Oslo, Drammens-området, Vestfold, Østfold og resten av Akershus slås av.

2G-teknologien, også kjent som GSM, ble lansert for over 30 år siden og brukes i dag primært til tale og maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Telenor har besluttet å starte stengingen av sitt 2G-nett fra 31. desember 2027.