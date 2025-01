Telia vinner mobilnett-test: «Imponerende resultater»

Alle de tre mobilnettene i Norge, Ice, Telenor og Telia, oppnådde det Rohde & Schwarz’ kaller imponerende resultater. Målingen ble gjennomført i oktober 2024. Alle de tre scoret over 700 av maksimalt 1000 poeng, men Telia kom best ut, med en «Network Performance Score» på 829 poeng, noe som testerne sier plasserer selskapet blant verdens ledende mobilnett. Telenor oppnådde her 790 poeng og Ice 789 poeng.

– Vi er svært stolte over at Rohde & Schwarz, en anerkjent, internasjonal autoritet på området, kårer Telias mobilnett til det ledende i Norge, sier Georg Svendsen i pressemeldingen.

Han er leder for infrastruktur i Telia Norge.

Har modernisert nettet

– Dette er et resultat av vår omfattende nettverksmodernisering de siste årene, som har bidratt til å levere svært gode mobilopplevelser for våre kunder. I dag er Telia den første operatøren med et nasjonalt 5G-nett i Norge, og vi er veldig fornøyde med å sette standarden for mobilnett, både nasjonalt og globalt, sier Svendsen i pressemeldingen.

Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge, er naturligvis stolt over å være best i kåringen. Foto: Håvard Fossen

Både Telenor, Telia og Ice har de siste årene bygget ut og oppgradert mobilnettene med nytt utstyr, blant annet for å innføre 5G. De tre følger litt ulike strategier for utbyggingen, noe som gjør at de alle vil vinne ulike tester, litt avhengig av hva som måles. Et godt eksempel på dette er Digi Telekom-artikkelen «Open Signal: Telenor best av tre gode mobilnett», fra november 2024. Her vinner alle de tre ulike deler av testene.

Rohde & Schwarz’ benchmarking-kampanje ble gjennomført på oppdrag fra Telia. Den dekket over 5550 kilometer og mer enn 50 prosent av Norges befolkning. Gjennom kampanjen ble over 11.900 taleanrop testet, i tillegg til mer enn 183.000 datatester, med hensikt å evaluere mobilnettene til de tre største operatørene.

Tale og data

Benchmarking-kampanjen var videre basert på en transparent, harmonisert og brukerorientert «Network Performance Scoring»-tilnærming, som evaluerte populære mobiltjenester som nettsurfing, sosiale medier, taleanrop, datatilgang og videotjenester.

Axel Hansmann, administrerende direktør i Rohde & Schwarz SwissQual AG sier i en pressemelding fra Telia at deres uavhengige evaluering gir verdifull innsikt i kvaliteten og ytelsen til Norges ledende mobiloperatører, og styrker både forbrukere og operatører.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Så enkelt er det å gjenbruke gammelt nettverksutstyr

Rohde & Schwarz’ omtaler denne benchmarking-kampanjen på denne lenken.