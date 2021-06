Telias 5G-prosjekt kan gi veiprising i Norge fra 2025

I høst og vinter er det meningen at 150-200 biler utstyrt med egne simkort skal kjøre rundt i Trondheim og teste ut det som i 2025 kan bety en overgang fra dagens veiavgift til veiprising, hvor man betaler etter hvor og hvor mye man kjører.

Telia samarbeider med Statens vegvesen og Sintef om prosjektet, som er støttet med innovasjonsmidler fra Forskningsrådet. Geotracks, som prosjektet heter, har som mål å utvikle en prototyp for veiprising som baserer seg på posisjonsdata fra mobilnettet.

I testene som utføres i forbindelse med prosjektet, vil man bruke Telias rykende ferske 5G-nett, men hvis det ender med at man setter i gang med veiprising i Norge, vil sannsynligvis 5G-infrastrukturen til alle teleaktørene i Norge bli tatt i bruk – både av konkurransepolitiske hensyn og fordi systemet vil fungere bedre jo tettere nettet som leverer posisjonsdata er, forteller forretningsutvikler Tom Henriksen, som er Telias prosjektansvarlige i Geotracks-prosjektet.

Simkort gjør veiprising enklere

Flere og flere biler er utstyrt med simkort fordi de har mange funksjoner som kommuniserer via internett. Det er disse simkortene som skal utnyttes for å få et system for veiprising til å fungere.

Ved å bruke simkort kan man slippe å utstyre bilene med egne GSM-sendere, noe som både praktisk og kostnadsmessig kan gjøre det langt enklere å innføre veiprising enn man hittil har trodd.

Simkortene registreres av mobiloperatørenes basestasjoner, slik at basestasjonene vil fungere som et finmasket nettverk av «elektroniske bomstasjoner» som registrerer kjøretøyenes bevegelser på veiene.

I forsøket som skal utføres i Trondheim i høst og vinter, er det imidlertid ikke bilenes innebygde simkort, men 5G-mobiltelefoner plassert i bilene som vil bli brukt.

I tillegg til å registrere posisjonen til bilene, kan bil-simkort også inneholde annen informasjon som kan påvirke hvor mye man betaler i veiprisingssystemet. Det er for eksempel mulig å skille mellom elbiler og fossilbiler, eller la en hybridbil betale ulik pris avhengig av om den kjører fossilt eller elektrisk.

– Dette er ikke noe vi tester ut i prosjektet, men vi håper myndighetene vil la oss gjøre dypere analyser av dataene med tanke på slike miljøforskjeller i prisingen, sier Henriksen.

Jobber med anonymisering

Geotracks-prosjektet ble nylig tildelt en støtte på nesten fem millioner kroner fra Forskningsrådet, mens Telia, Vegvesenet og Sintef bidrar med timer og ytterligere midler, slik at prosjektet har en kostnadsramme på rundt 14 millioner kroner.

Prosjektet er finansiert for en tidsramme på to år. De vil bli brukt til forskning, for å få avklart om dagens teknologi egner seg til å lage et veiprisingssystem som både fungerer og ivaretar hensyn til blant annet anonymisering – slik at det bare er bilene, og ikke menneskene i dem, som følges. Man må også avklare hvor lenge dataene som samles inn, skal lagres, samt andre GDPR-relaterte spørsmål.

De praktiske forsøkene i vinter vil gi mange svar, men Tom Henriksen i Telia kan ikke garantere suksess.

– Vi kan ikke se bort fra at teknologien ikke vil være god nok før vi får 6G, sier han.

Kan inkludere bompenger og ferge

Dersom denne første fasen av prosjektet konkluderer med at veiprisingssystemet kan utvikles med dagens 5G-teknologi, vil Telia fram mot 2025 jobbe med juridiske og politiske spørsmål og med å kommersialisere veiprisingsproduktet.

Forretningsutvikler Tom Henriksen er Telias prosjektansvarlig i Geotracks-prosjektet. Foto: Telia

Blant spørsmålene som må avklares, er hvilke priser man skal ha og hva som skal omfattes av veiprisingen. Teknisk er det for eksempel ingenting i veien for at man også inkluderer bompengeinnkreving og fergebilletter i veiprisingen, men hvorvidt man skal gjøre det, er noe politikerne må bestemme seg for før systemet tas i bruk.

Henriksen tror det allerede i 2025 kan være mulig å ha på plass et system for veiprising som er klart til å tas i bruk.

– Ja, hvis vi er ambisiøse og målrettede, tror jeg vi kan få til det i 2025-2026, sier han.

Det blir imidlertid neppe en brå overgang fra fast veiavgift til veiprising basert på kjørelengde. Henriksen tror biler uten innebygde simkort vil avgiftsbelegges på gamlemåten, også etter at et veiprisingssystem er tatt i bruk for biler med simkort.

Kan føre til nye tjenester

Markedet for brukerbetaling på vei er stort. I dag betales det for eksempel inn mellom 10 og 15 milliarder kroner i bompenger hvert år. Det betyr at det kan være lønnsomt å utvikle en teknologi som forenkler denne betalingen.

Et fungerende veiprisingssystem vil være interessant også utenfor Norges grenser, og Henriksen ser ikke bort fra at Telia vil ta initiativ til Geotracks-lignende prosjekter også i andre nordiske land og Baltikum, hvor selskapet er representert i dag.

– Kommer vi dit hen at vi lykkes med å skape den tekniske løsningen, vil det handle om å ta den videre ut i verden og samarbeide med andre telekom-aktører, sier han.

Men et veiprisingssystem kan også utløse en rekke andre tjenester og produkter, og å utforske dette, vil være en del av prosjektet for Telias del.

– Vi vil jo få veldig spennende datasett rundt transport, trafikk og mobilitet, så dette er et prosjekt som kan skape mange ringvirkninger. Over tid vil dessuten teknologien forbedres, noe som også vil kunne gjøre det mulig å skape helt nye ting. For en forretningsutvikler som meg er dette en veldig spennende situasjon, og jeg gleder meg som et barn til å komme i gang med prosjektet over sommeren, sier Henriksen.