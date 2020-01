Telias årsresultater preget av abonnementstap

Telia Company presenterte i dag onsdag 29. januar resultater for fjerde kvartal 2019, inkludert tall for Telia Norge. I pressemeldingen beskriver de det som et solid årsresultat.

– 2019 var et begivenhetsrikt og bra år for Telia Norge hvor vi har kommet langt på reisen med å bygge et nytt selskap etter sammenslåingen med Get TDC. Vi har nådd mange nye milepæler, og tatt flere steg i riktig retning for å gjøre våre kunders reise med oss enda bedre. Den viktigste strategiske beslutningen vi tok handler om vårt løfte til våre kunder og samfunnet om å bygge ut et nasjonalt 5G-nett innen utgangen av 2023. Vi er godt i gang i Lillestrøm og ser frem til å åpne 5G-nettet kommersielt senere i år, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

Selskapet varsler om at sammenslåingen med GET TDC går etter planen, og at det har vært solid økonomisk utvikling fra 2018 til 2019.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for det norske markedet:

Fjerde kvartal 2018 Fjerde kvartal 2019 Mobilinntekter 2042 mill. kr. 2004 mill. kr. Arpu¹ mobil 255 kr 256 kr Arpu bredbånd 195 Kr 242 kr Arpu TV 259 Kr 303 kr Fastnettinntekter 810 mill. kr. 929 mill. kr. Netto omsetning 3446 mill. kr 3511 mill. kr. Ebitda (justert) 1280 mill. kr. 1428 mill. kr. Margin 37,1 prosent 40,7 prosent

¹ Gjennomsnittlig inntekt per kunde per måned.

Vellan opplever resultatene for 2019 som bedre på flere områder sammenliknet med 2018.

– For hele året sett under ett leverer vi solide tall, men underliggende er både inntektssiden og resultatsiden påvirket av en reduksjon i kundebasen på mobil. Samtidig ser vi en liten Arpu-vekst gjennom året og en fin utvikling på bredbåndssiden. De viktigste driverne har vært mobildatabruk, god kostnadskontroll samt synergier fra sammenslåingen med Get TDC hvor vi leverer som planlagt. Vi ser optimistisk på 2020, og gleder oss til å utfordre og lansere nye og innovative produkter og tjenester på tvers av teknologier og plattformer., sier Vellan.