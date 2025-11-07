Teslas aksjonærer har gitt Elon Musk svimlende lønnsavtale

Over 75 prosent av Teslas aksjonærene stemte ja til det som for Musk er en særdeles gullkantet avtalen da de torsdag kveld var samlet til generalforsamling i Austin i Texas.

Avtalen går ut på at Musk, selskapets toppsjef, kan bli tildelt Tesla-aksjer til en verdi av opptil 1 billion dollar – tilsvarende 10.000 milliarder kroner etter dagens kurs – i løpet av det neste tiåret.

Ifølge Musk selv handler ikke avtalen om penger, men å få større kontroll over selskapet. Han viser spesielt til satsingen på menneskelignende roboter. Musk har uttalt at de kan utgjøre en trussel mot menneskeheten, og at han ikke stoler på noen andre enn seg selv når det gjelder utviklingen av disse.

I dag er Musks formue snaut halvparten så stor – 493 milliarder dollar ifølge Forbes Magazine – noe som betyr at 54-åringen allerede er verdens rikeste.

Avtalen innebærer at han får ytterligere over 423 millioner Tesla-aksjer – hvis målene blir nådd – og at han dobler sin eierandel i Tesla til nesten 30 prosent, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Umusikalsk

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker mener avtalen framstår som svært umusikalsk i dagens USA, med nedstenging av statsadministrasjonen og lange matkøer.

– Det har vært en veldig tøff periode for veldig mange amerikanere akkurat nå, og Elon Musks lønnspakke er på en måte bare symbolet på en ny økonomisk virkelighet i USA, der forskjellene bare øker, sier Langum Becker til NRKs Nyhetsmorgen.

– Og hvis man ser litt større på det, så er det jo sånn at stadig mer av verdiskapingen samler seg i toppen, mens resten av samfunnet står stille, og det er faktisk sånn at den prosenten i USA som nå har mest, kontrollerer 35 prosent av alle verdiene i USA, understreker hun.

Må flerdoble børsverdien

Akjseoverføringene til Musk skal skje i tolv etapper, avhengig av om Tesla innfrir bestemte mål. Blant annet må selskapets børsverdi flerdobles sammenlignet med dagens verdi hvis Musk skal få utbetalt hele pakken.

I dag er Teslas markedsverdi 1.540 milliarder dollar. Innen ti år er kravet at den må den økes til 8500 milliarder dollar for at Musk, skriver CNBC.

I tillegg kommer flere andre krav, blant annet må Tesla innen ti år ha levert minst 20 millioner kjøretøy – over dobbelt så mange som det har gjort hittil. Det må også sørge for at minst 1 million menneskelignende roboter fra Tesla er i drift – det Musk har kalt en robothær. I dag er antallet null.

Likevel vil Musk tjene titalls milliarder dollar selv uten at de fleste målene oppnås, ifølge Reuters.

Blant annet inneholder avtalen klausuler om at hvis det skjer ting som Musk ikke rår over – som naturkatastrofer, kriger, pandemier og offentlige vedtak som hemmer selskapet – så vil han kunne få overført aksjene uten at milepælene blir nådd.

«Mirakelmann»

Forslaget ble vedtatt samtidig som Teslas elbiler sliter med fallende salg, markedsandeler og overskudd – ikke minst som følge av Musk selv. Hans inntog i politikken, som en slags kuttgeneral i Trump-administrasjonen, har fått bilkjøpere over hele verden til å velge andre elbilmerker enn Tesla.

Samtidig har verdens elbilmarked blitt enda tøffere, ikke minst som følge av konkurranse fra Kina.

Beslutningen viser imidlertid at aksjonærene fortsatt har stor tro på at Musk er helt sentral for å få Tesla til å utvikle seg og vokse i årene som kommer, ikke minst når det gjelder å omdanne selskapet til et kraftsenter for kunstig intelligens (KI), med selvkjørende Tesla-biler og Tesla-roboter som kan overta arbeid som i dag blir utført av mennesker.

– Dette KI-kapittelet trenger én person til å lede, og det er Musk. Det er en stor seier for aksjonærene, sier finansanalytiker Dan Ives i Wedbush Securites til AP.

Mange av Teslas investorer regner fortsatt Musk som en slags «mirakelmann» – som med sin oppfinnsomhet og store ambisjoner er i stand til å forvandle gråstein til gull. I tillegg har det vært frykt for hva som ville skje med Tesla hvis Musk forlater selskapet, noe han har truet med. Nå er han forpliktet til å bli værende i minst fem år til.

Største noensinne

Den mulige utbetalingen er etter alle solemerker den største en administrerende direktør har hatt mulighet til å sikre seg noensinne.

Generalforsamlingen sikret også flere andre seire til Musk. Blant annet skal Tesla investere i en av de andre satsingene til Musk: xAI.

De stemte dessuten ned et forslag om at det skulle bli mulig for aksjonærer med mindre eierandeler å saksøke selskapet. I dag må en aksjonær eie minst 3 prosent av selskapet for å gå til sak.

– Absurd verdi

Kritikere mener at Teslas styre er for avhengig av Musk, samtidig som Musks atferd den siste tiden ikke har vært spesielt tillitvekkende.

– Han har hundrevis av milliarder dollar i selskapet allerede, og å si at han ikke vil bli værende uten en billion, er latterlig, sier markedsanalytikeren Sam Abuelsamid til AP.

– Det er absurd at aksjonærene tror at han er verdt så mye, legger han til.

Oljefondet stemte nei

Oljefondet, som har en aksjepost på cirka 1,1 prosent, var blant dem som stemte nei til den gigantiske aksjepakken. Det samme gjorde USAs største offentlige pensjonsfond, CaIpers.

Ifølge Cecilie Langum Becker skyldes det først og fremst bekymring for at Musk øker eierandelen sin kraftig.

– Dersom han får til dette her, øker eierandelen fra 16 til 35 prosent, og det er nettopp dette oljefondet har vært bekymret for, at man vanner ut de andre aksjonærene. Alle de andre aksjonærene får en mye mindre eierandel i Tesla uten å egentlig få betalt for det. Så på lang sikt er ikke dette nødvendigvis gode nyheter for Tesla-aksjonærene, sier Langum Becker.