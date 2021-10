TEST: Aktivitetsarmbånd

Om det var Fitbit som sto bak det første treningsarmbåndet er kanskje ikke sikkert, men det er de framfor noen som har brakt slike fram i lyset.

Selskapet ble stiftet i 2007 og lanserte Clip i 2009, og dermed var de i gang. Det var et treningsklips som stort sett talte skritt. Spoler vi fram gjennom en rekke modeller av treningsarmbånd, og spesielt med Charge som kom i 2014, er vi nå kommet til Charge 5. Her er det så mye funksjonalitet at armbåndet er godt inne på området som til nå har vært dominert av smartklokker.

Fantastisk skjerm

Det første du legger merke til med Charge 5 er at den har fått en lyssterk AMOLED berøringsfølsom fargeskjerm. Opp til nå har modellene hatt en sånn passe god sorthvit skjerm.

Omleggingen til ny skjerm har de klart uten at det har gått på bekostning av batterilevetiden som er på opptil 7 dager. Det er ikke verst, for i tillegg til fargene er skjermen dobbelt så lyssterk som på Charge 4. Spesielt når den også er ti prosent tynnere enn forgjengeren.

Den lange batterilevetiden er ikke bare reklame. Vår erfaring er at den faktisk holder i 7 dager, og det parkerer de fleste av de mest populære smartklokkene, utenom de siste smartklokkene fra Huawei som holder nok en uke til eller mer. Men de er i en helt annen størrelse og vektklasse. Og prisklasse.

Kalorier: Charge 5 bruker data om deg selv og aktiviteten som måles for å vise deg hvor mange kalorier som er forbrent. Foto: Odd Richard Valmot

Aktivitetssøyle

På startskjermen ser du hva klokka og datoen er – og pulsen. I tillegg har du en søyle for dagens loggede aktivitet av ulike typer. Det kan være puls, kalorier, skritt og mer til.

Ved å klikke på ikonet nederst på skjermen ser du verdien, mens søylen viser nivået grafisk. Den begynner med smale, blå striper og som gjennom gult og oransje blir bredere og til slutt rød som indikerer størrelsen du måler. Er det skritt så viser den hvor mye av ditt daglige mål du har oppnådd. Vil du se aktivitet totalt viser søylen kalorier, men pulssøylen blir høyere jo raskere blodpumpa tikker i vei. Det er en veldig god måte å få et raskt overblikk over situasjonen.

Søvnmåling krever lang batterilevetid

Det er også mulighet til å ha skjermen på hele tiden. Da kan du selvfølgelig skyte en hvit pinn etter de syv dagene, men mange har jo rutine på å lade ting om natten og i så fall kan du la lyset stå på.

Mange smartklokker har jo så kort batterilevetid at de ikke en gang varer et døgn. Apple Watch er nok verstingen her. Du kan selvfølgelig lade den før du legger deg om du ønsker søvnmåling, men det er jo mye bedre å slippe unna med en lading en gang i uka.

Snork: I appen kan du se hvordan du har sovet. Denne målingen er vi ikke helt enig i. Foto: Odd Richard Valmot

Vi har testet søvnmålingen. Den fungerer bra og det er mulig Charge 5 har rett selv om ikke alltid resultatet stemmer med hva vi tror om søvnen. Det se ut som den lett misforstår når man sovner. Når den rapporterer over ni timer søvn så høres det veldig mye ut.

Vi har ikke testet vekkerklokken, rett å lett fordi mobiler er så lett å bruke. Men Charge 5 kan også vekke deg med en stille vibrering på håndleddet.

Passer hjertet

Det at Charge 5 har fått en EKG-funksjon er imponerende. Den måler selvfølgelig pulsen, men evnen til å lytte til hjertets elektriske aktivitet kommer med en oppgradering etter medisinsk godkjenning. Forhåpentligvis i år. EKG-målingen kan avsløre uregelmessigheter i hjerterytmen. Dette er nok det første treningsarmbåndet med slik funksjonalitet.

Føler Charge 5 at det er noe som ikke stemmer på hjertesiden vil du få er varsel.

Gå en tur: Er du ute og går vil du kunne se hvordan hjertet har jobbet under turen i appen. Foto: Odd Richard Valmot

Enkel til trening

Noen smartklokker overøser deg med ulike treningsmoduser. Det gjør ikke det nye armbåndet. Det holder seg til 20 typer og variasjoner som er mer oversiktlig. Noen ganger kan utvalget av innstillinger rett og slett blir for stort i ulike smartklokker. Det passer veldig godt for noen, men vi liker et enkelt og oversiktlig utvalg.

Du trenger ikke sette i gang målingene selv. Charge 5 finner selv ut hva du driver med fra sensordataene.

Vi har stort sett brukt den når vi har gått til jobben. Men det vi observerer er at Samsungs nye smartklokke Watch 4 Classic på den andre armen og Charge 5 ikke er helt enige om hvor mange skritt som er «avgått». Samsungen rapporterer 5490, mens Fitbit holder på 5351. Det synes vi er godkjent.

Vil du vite mer om effekten av gåingen, som hvor mange kilometer det dreier seg om, er slike data tilgjengelig på klokka, men i større grad i appen.

Tar tempen

Den har også fått en temperatursensor som måler overflatetemperaturen i huden. Det inngår i mange ulike data som gjør at Charge 5 kan avgjøre hvor stresset du er. Den viktigste sensoren her er den som kalles EDA og som står for ElektroDermal Aktivitet. Dette en måte å finne variasjoner i hudens ledningsevne gjennom å måle over tre minutter. Bare ørlite svette påvirker ledningsevnen. Temperatur og EDA brukes til å avgjøre hvor stresset du er.

Vi opplevde at det var litt stressende i seg selv å ta testen. For det første tar det et par minutter før startet mens vi måtte å knipe om elektrodene på hver side av båndet. Så tok det tre minutter til med kniping. Det var laaange fem minutter. For å få en forklaring på tallene som måles må du inn i appen.

Som mange av de andre armbånd og smartklokker kan du også betale med Fitbit Pay. Selskapet var tidlig ute med å lansere en slik tjeneste som gjør at du slipper å ha med lommeboka.

EDA: Det tar tid å finne ut hvor stresset du er. Kanskje litt stressende i seg selv. Foto: Odd Richard Valmot

Oksygenmåling og rutekart

Charge 5 kan også måle oksygenmetningen i blodet og den har innebygget GPS. GPS-dataene overføres til appen slik at du kan studere ruta du har tilbakelagt i et kart der etterpå.

Lokker med mer dybdeinformasjon og opplæring

Appen er, som Charge 5, enkel og oversiktlig, men Fitbit tilbyr også et Premium medlemskap. Her har de lagt til en masse skytjenester som gir deg mer innsikt i stressmestring, søvnen din, oversikt over helsemålinger, velvære og egendefinerte utfordringer. Alt vel og bra og gratis i 6 måneder. Men så koster det 109 kroner måneden eller 889 kroner året.

Siden det er Google som nå eier Fitbit, står de også for å ta betalt. Har du en googlekonto så er det behagelig enkelt, men noe dyrt synes vi.

Pluss

Fantastisk skjerm

God synlighet i sollys

Masse funksjonalitet

God app

Ikke så dyr

Minus

Dyrt Premium medlemskap

Standardremmen er krøkkete å feste med en hånd

Nok en ny ladekabel