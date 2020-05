TEST: Alternativer til webkamera

Videomøter har blitt hverdagen for mange, men opplevelsene er ikke alltid like gode. Noe av dette kan skyldes begrensninger ved tjenestene som brukes. Men ofte kan opplevelsen til de andre deltakerne ofte forbedres ved å bruke et annet webkamera en det som er innebygd i PC-en eller det separate kameraet du kjøpte for ti år siden, som du nå har funnet fram fra skuffen det har ligget i de siste årene.