TEST: Apple iPad Pro 11 vs. Huawei Mediapad M5 10,8 vs. Samsung Galaxy Tab S4

Markedet flyter over av nettbrett i alle prisklasser. Etter at de bølget over oss for snart ti år siden vokste salget voldsomt og det så ut som om vi fikk et nytt mobileventyr. Slik gikk det ikke. Mens vi bytter mobiler annethvert år, er mange fornøyd med det gamle nettbrettet.

Markedet har altså ikke utviklet seg som produsentene håpet etter at Steve Jobs viste den første iPaden i 2009. I fjor ble det solgt 164 millioner nettbrett i verden og det blir nok litt færre i år – selv om salget har gått litt opp i Norge.

I denne testen har vi sammenlignet Apples nye iPad Pro med konkurrentene fra Samsung og Huawei.

Forskjeller mellom nettbrettene

Alle de tre nettbrettene i denne testen kan fås med beskyttelsesdeksel med tastatur. Det betyr at de kan ta rollen som en slags lettvekts PC. Samsung har kjørt hardt med sin DeX-løsning som skal gjøre både nettbrett og telefoner til en PC-løsning. Huawei har laget sin egen løsning som gjør at grensesnittet likner på det en PC har.

Nettbrett er også svært godt egnet som tegne- og skrivebrett. Samsungs nettbrett kommer med S-pen inkludert, men hos Apple er det ekstrautstyr. Huawei kan ikke bruke penn på den modellen vi har testet.

USB-C: Apple har for første gang tatt i bruk USB-C i et nettbrett, akkurat som de har gjort i MacBook. Man skulle tro det var et slag for standardisering, men vi klarte ikke å lade brettet med annet enn Apples lader og USB-C-kabel. Så da så. Foto: Eirik Helland Urke

På samme måte som på telefonsiden har det kommet et marked for dyre nettbrett. Apples introduksjon av iPad Pro-modellene har fått kundene til å bla opp mer. Samsung har svart med sin litt rimeligere Galaxy Tab S4, mens Huaweis Mediapad 5 som ble lansert tidligere i år, også er en ganske kapabel, men litt mindre kostbar utfordrer.

Skjermformatet

Metall: Apple og Huawei har en bakside i aluminium. Det er kanskje ikke like pent som glass, men gir et bedre grep og knuses ikke. Foto: Eirik Helland Urke

Den originale iPad-en hadde en skjerm med høyde/breddeformat (aspektforhold) på 4:3. De aller fleste Android-brettene la seg i stedet på 16:9. Det kan være smak og behag, men 16:9 fyller skjermen bedre når man ser på film og video og er bedre når man leser magasiner og bøker i portrettmodus. På spill og andre apper betyr det ikke så mye.

Apple har vært trofast mot dette helt til nå. Men med nye iPad Pro 11 endrer de for første gang på aspektforholdet ved å strekke skjermen i lengderetning og fjerne margene på topp og bunn. Det betyr mindre svart skjerm når man ser film.

Samsung har vinglet litt over årene når det gjelder formfaktoren på skjermen. Tidligere hadde de brett med 16:9. Så mente tydeligvis noen at de skulle ta en jafs av Apples kunder ved å tilby deres formfaktor 4:3. Nå er de nesten tilbake med 19:10. Det er samme formfaktor som Huawei bruker.

Regner vi om alt til nevner 16 så hadde Apple før 16:12. Nå har de 16:11,2. Vi mener det er en forbedring, men personlig mener vi 16:9 er best.

Ikke bra plassert: Huawei har plassert av/på-knappen og volumkontrollen ganske knotete under til høyre på kortsiden. Foto: Eirik Helland Urke

Tekniske spesifikasjoner

Alle de tre nettbrettene har 4 GB RAM (systemminne) og starter med modeller på 64 GB. Skal du ha mer minne i en iPad må du kjøpe en versjon med det innebygget og da blir det raskt mye dyrere. På Android-modellene er det spor for microSD-minnekort og det gjør utvidelsen særdeles lommebokvennlig.

Moderne nettbrett har fått ganske gode kameraer. Det skulle bare mangle. Men de aller fleste har et enda bedre i mobilen, og det i nettbrettet blir nok stort sett et reservekamera. Det viktigste kameraet er etter vår mening det på fronten, for nettbrett er ypperlig egnet til videomøter. Nå kan Apples FaceTime snakke med flere samtidig, og da er det et poeng å ha en stor skjerm.

Alle disse både front- og bak-kameraene gjør en god jobb, men Apples bak-kamera er hakket hvassere i dårlig belysning.

iPaden har også den beste fargegjengivelsen på skjermen, og det er nok Apples TrueTone-teknologi som slår til. Dette er en løsning som automatisk justerer hvitbalansen til skjermen basert på lyset fra omgivelsene.

Slår konkurrentene ned i støvlene

Det er ingen tvil om at vi har med en veddeløpshest og to dølagamper i testen. Apples ytelsestall er rett og slett fenomenale og det er det to grunner til. For det første er dette den raskeste prosessoren som Apple har laget. Mot den står Qualcomms forrige generasjons prosessor som Samsung bruker og en fra Huawei som er to generasjoner gammel. Dessuten er Apple i den heldige stillingen at de kan optimalisere prosessor og operativsystem, og det gjør de. På Android-siden skal operativsystemet fungere på mange slags prosessorer.

Da vi kjørte ytelsestesten 3DMark Sling Shot Extreme så blir det tydelig at Apple-brettet klarer å beregne 3D-modellene best slik at de flyter noen synlig rykking. Det klarer ikke de andre. Samsung rykker litt når det beregner 3D, og Huawei en del mer.

Det store spørsmålet er hvor mye ytelse trenger man på et nettbrett. Svaret er selvfølgelig hva man bruker det til. Er det de tøffeste PC-spillene er ytelse bra. Skal man lese Teknisk Ukeblad, surfe på nettet, eller jobbe i en tekstbehandler spiller det særdeles liten rolle og de to gampene har mer enn nok krefter til å trekke lasset.

Vi skal se nærmere på de tre nettbrettene:

Huawei Mediapad M5 10,8

Rimelig: Huawei Mediapad M5 10,8 er billigst i testen, men mangler noen av egenskapene til Apple og Samsung. Foto: Eirik Helland Urke

Som på telefonsiden begynner Huawei for alvor å flekse musklene på nettbrett. Mediapad M5 10,8 er en verdig konkurrent til både Apple og Samsung. Det gjenstår litt på spesifikasjoner, men en vesentlig lavere pris kompenserer godt, og vel så det.

Huawei har valgt å beholde fingeravtrykksleseren, men de har gjort den så smal at den ikke står i veien for smale marger. Det vi ikke liker så godt er at startknappen og volumknappene befinner seg på kortsiden på samme siden som fingeravtrykksleseren. Akkurat der er de irriterende i veien når du leser ting i portrettmodus.

Av en eller annen grunn har Huawei, som er så store på telecom, bare brukt et Cat12 LTE-modem. Ikke det at 600 Mbit/s nedlasting er nok, men de to andre har Cat16-modemer som tilbyr 1024 Mbit/s.

Huawei har fire høyttalere på langsidene. Det er kanskje gitt plass til litt større høyttalere, for lyden er utmerket og det er mer trøkk i disse enn i både Samsungs og Apples brett.

I motsetning til de to konkurrentene kan dette brettet ikke bruke en penn. Det har Huaweis egenproduserte Kirin-prosessor, som er et vanvittig råskinn i siste utgave. Bare så synd at Mediapad M5 bruker en som er to generasjoner gammel.

Som Apple har brettet en LCD-skjerm. Det er ikke noe å si på bildet annet enn at Samsungs OLED-skjerm ligger noen hakk foran.

Vi ble litt overrasket da vi så hvor raskt batteriet ble tappet. Mediapad-en brukte nesten dobbelt så mye strøm som konkurrentene når vi testet det på en film.

Apple iPad Pro 11

Helt nytt: Apples nye iPad Pro 11-tommer har fått tynne rammer i topp og bunn. Det betyr at fingertrykkleseren er borte, men ansiktgjenkjenningen og et modifisert grensesnitt gjør jobben ypperlig. Foto: Eirik Helland Urke

Den nye Pro-modellen til Apple er en imponerende oppgradering fra en som allerede var veldig bra. På kortsiden finner vi en liten, men for Apple stor endring. Nettbrettet har ikke Lightning-kontakt, men USB-C. Det ble innført i MacBook i 2015 og kanskje er tiden kommet for en endring i neste generasjon iPhone-er også. Det blir litt klønete å ha to standarder innen Apple-familien.

Her har de klart å øke skjermstørrelsen med en halv tomme uten å øke størrelsen på iPaden. Det betyr at ramma i topp og bånn er borte. Det gir en positiv endring i aspektforholdet, men det er ikke lenger plass til hjemknappen. I stedet logger man på med FaceID. Og de har prestert å tilføre grensesnittet en liten stripe som gjør jobben til knappen på en veldig intuitiv måte.

At Apple er seriøse når de kaller nettbrettet Pro kommer frem ved at de bruker en enda raskere utgave av A12-prosessoren som sitter i de nye mobilene. 12X Bionic er laget med 7 nm teknologi og kan fremvise hele 10 milliarder transistorer! Mye mer enn de også imponerende 6,9 som sitter i de nye iPhone-ene. Snapdragon 835 som sitter i Samsungs nye nettbrett har til sammenlikning tre milliarder.

De nye iPadene kan fremvise ytelse i nærheten av kraftige PC-er. Det kan jo bety at iOS er fremtiden til Mac også. Helt uten Intel. Men innen da må de utstyres med et bedre tastatur.

Når det er sagt kan man lure på om den jevne bruker vil merke stor forskjell i ytelse. Det er først når virkelig grafikktunge spill, og Photoshop som skal komme neste år, at dette blir virkelig merkbart. Men som testen viser, iPad Pro 11 slår de to andre ned i støvlene på ytelse.

Med det nye nettbrettet kommer det også en ny og veldig innovativ penn. Den holder seg inntil brettet magnetisk og da lader den induktivt også fra brettet. Men pennen koster 1329 kroner ekstra. Det er stivt når S-pen-en til Samsung følger med gratis. Har du en penn fra før, så hjelper ikke det. Den kan ikke brukes på dette.

Dessverre er det ikke spor for minnekort. Skal du ha et anstendig minne i den nye iPad-en for å lagre filmer og bilder, er prispåslaget ganske heftig.

Samsung Galaxy Tab S4

Også helt nytt: Samsung Galaxy Tab S4 minner veldig om nye iPad, men kommer til kort på ytelse. Derimot følger penn med i prisen og AMOLED-skjermen er hakket vassere. Foto: Eirik Helland Urke

På samme måte som Apple har Samsung fjernet masse marg og det har resultert i en skjerm på 10,5 tommer i stedet for 9,7. Det er ikke lenger noe poeng å ha fysiske knapper i Android, for de fungerer så bra som skjermknapper når de trekkes opp fra bunnen. Innlogging gjøres også her med irisskanner eller passord, og det fungerer utmerket.

Penn: Samsung-brettet kommer med digital penn i prisen. Apples nye iPad-modellerer har en ny type, men den koster ganske mye ekstra. Foto: Eirik Helland Urke

Samsung er alene om å ha AMOLED-skjerm. Både Apple og Huawei har LCD-skjermer. AMOLED er rett og slett bedre. Begge de to andre har det på toppmobilene sine, men ikke på nettbrettene. Det er mulig de rett og slett ikke får kjøpt det. Det har ikke vært enkelt å produsere såkalt RGB AMOLED i store størrelser, men Samsung har fått det til. Resultatet er at de har den beste skjermen. Når du ser film er det mer mettede og riktigere farger enn man får frem på en LCD-skjerm. Dette er rett og slett en bærbar kino.

Utseendemessig har Samsung det peneste nettbrettet, med glass på baksiden. Men det valget har også en «bakside». Brettet blir glattere å holde i, og glass kan knuse. Vi foretrekker Apple og Huaweis valg av aluminium.

Lyden kommer fra fire høyttalere på kortsiden. Samsung ligger etter Huawei til tross for avansert programvare med Dolby Atmos.

Konklusjon

Valget mellom iOS og Android er kanskje det som styrer de fleste, men holder vi operativsystemet og prisen utenom må vi konkludere med at nye iPad Pro 11 er «best i test». Det er rett og slett særdeles imponerende. Men når prisen tas med i vurderingen blir bildet annerledes. Huawei er billigst, men det er uten å se på fordelene med Samsung-brettet. Det er bedre på mange måter, spesielt med AMOLED-skjermen, og at det inkluderer en S-pen. Vi mener at Huawei og Samsung må dele tittelen «mest for pengene».

Om Apple-brettet skal få noen tilleggstittel må det i denne sammenhengen bli «minst for pengene», for vanlige brukere er dette «overkill» på ytelsessiden. Må du ha iPad så kjøp heller en vanlig ikke-Pro utgave. Med 128 GB og WiFi koster det bare litt over 4000 kroner med 9,7-tommers skjerm.