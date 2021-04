TEST: Benq Screenbar plus

Benq har laget en smart løsning for hjemmekontoret som skal gjøre arbeidsmiljøet mer overkommelig, men vi er ikke så sikre på at vi er like så overbevist da vi først hektet arbeidslyset på skjermen.

Produktet heter Screenbar plus og er i praksis en lampe som skal gi deg bedre belysning på kontoret. Enten om det er hjemme eller i bedriftens lokaler. Lampen kobles opp via USB, og sørger for en godt opplyst arbeidsflate.

Lysmåler

Benq screenbar plus Lyskilde: Led Lysvolum: 1000 lux Fargetemperatur: 2700-6500 kelvin Levetid: 50 000 timer Strømforbruk: 5 watt Vekt: 680 gram Pris: Rundt 1300 kroner

Arbeidslampen kommer med en enkel fjernkontroll som gjør at du kan dimme fargetemperaturen etter eget ønske.

I tillegg har kontrollen en lyssensor som leser omgivelsene dine, og stiller arbeidslyset etter mengde omgivelseslys i rommet.

Benq mener selv skjermlyset har helsefordeler for mennesker som sitter mye foran skjermen.

Ifølge selskapets egne tall bruker vi rundt seks timer foran datamaskinen på jobb hver eneste dag.

Ideen deres er at skjermlyset vil redusere tørre og slitne øyne ved å ha 500 lux i omgivelseslys til enhver tid. I tillegg lyser skjermlyset på en frekvens som ikke flimrer. Dermed skal vi slippe at øynene våre blir utsatt for ekstra belastning, og bli enda sårere enn nødvendig etter mye skjermtid, lover produsenten.

Fjernkontrollen, om det er lov å kalle den det, har en innebygd lysmåler som automatisk stiller inn lampen til 500 lux. Foto: Martin Braathen Røise

Like slitne øyne

Jeg kan ikke si at jeg har merket noen forskjell på øynene mine med lampen på, så det er vel kanskje mer en salgsgimmic enn noe annet.

Benq mener at vanlige lamper har den leie tendensen at de tar opp mye plass, gir feil lysnivå og skaper gjenskinn i skjermen.

Dette har det taiwanske selskapet løst med en veldig fokusert spredningen av lyset. Benq mener derfor at skjermlyset de har utviklet er den perfekte løsningen om du både har liten plass og for lite lys i omgivelsene du jobber i.

Det kan vi forsåvidt være enige med dem i. Skjermlyset til Benq tar definitivt ikke mye plass. Det er enkelt å koble opp og gjør jobben som det skal.

Arbeidsplassen blir definitivt bedre opplyst med denne løsningen, og vi har heller ikke lagt merke til gjenskinn til besvær uansett omgivelseslys.

Lysmåleren som er plassert i fjernkontrollen dimmer arbeidslyset etter lysforholdene godt. I dagslys får du mye lys, mens lyset reduseres på kveldstid.

Festeanordningen er stor og klumpete, noe som gjør at den kommer i konflikt med skjermbraketten min. Ikke noe stort problem, men det gjør at jeg ikke får midtstilt lampen. Foto: Martin Braathen Røise

Bra, men...

Alt i alt en OK løsning som gjør jobben. Det eneste som er litt plagsomt er at det ikke er mulig å ha skjermlyset sentrert på min AOC-skjerm når jeg har den i helt nedsenket posisjon. Festeanordningen er for stor og klumpete til det.

Ikke noe stort problem som sådan, men litt irriterende kan det jo være.

Vi har hatt lampen hengende på skjermen i noen måneder, og selv om den er effektivt til sitt formål, kan vi ikke si at den har vært så mye i bruk etter at testen ble avsluttet.

For min egen del dekker den rett og slett et behov som ikke er der.

Dette er jo selvfølgelig vurderinger som den enkelte må gjøre selv. Har du behov for en godt opplyst arbeidsflate med et arbeidslys som ikke tar mye plass. Kjør på. Om ikke, tror jeg ikke denne løsningen vil redde øynene dine alene.