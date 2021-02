TEST: Big Tech Detective

Surfeturen er ikke helt den samme uten Google, Amazon, Facebook og Microsoft. Det blir svært tydelig etter å ha prøvekjørt det nye nettlesertillegget, Big Tech Detective.

Utvidelsen gjør det mulig å blokkere nettsider med innhold, tjenester eller på komponenter og infrastruktur som disse fire har levert eller eier.

Resultatet er ikke veldig overraskende, men desto mer tankevekkende. I dag er det knapt noe nettsted som ikke er avhengig av tech-kjempene, enten helt eller delvis.

På forhånd forventet vi en oppstykket, hakkete og ødelagt opplevelse, og i så måte kan man si at utvidelsen, som fins til Chrome og Firefox, leverte varene, og vel så det.

Røde informasjonsplakater sørger effektivt for å hindre besøk på nettsidene til Stortinget, regjeringen, Forbrukerrådet, kongehuset, barnehagen, kommunen eller banken din.

Ikke én eneste av de norske nettavisene vi prøver, er fri for bindinger til Google, Amazon, Facebook eller Microsoft. Det samme gjelder alle politiske partier som er representert på Stortinget, eller som kan ha håp om å bli det etter høstens stortingsvalg.

Datatilsynet er et sjeldent unntak. Tilsynet har bevisst sørget for å unngå bruk av Google Analytics og annet som kan gå på akkord med personvernet. Wikipedia, som har gjort det til et poeng å leve på veldedighet fremfor reklameinntekter, er også et unntak det er verdt å nevne.

Nettsteder flest sender imidlertid en lang rekke forespørsler og kall mot den omfangsrike infrastrukturen til en håndfull svært dominerende tech-giganter.

Det bør også nevnes at mange moderne nettsteder er basert på rammeverk og script som forenkler utviklingsarbeidet. Å benytte seg av byggeklosser eller komponenter som for eksempel skrifttyper og statistikkverktøy levert fra tredjepart, er ikke i seg selv ensbetydende med kartlegging eller sporing av brukerne.

Big Tech Detective er utviklet av en amerikansk organisasjon kalt The Economic Security Project, som jobber for økonomisk reform og mot monopolvirksomhet.