TEST: Bose Home Speaker 500

Høyttalerprodusenten Bose kom nylig med sin første såkalte «smarthøyttaler», en høyttaler du kan styre med stemmen. Vi har testet høyttaleren – Bose Home Speaker 500 – og latt oss imponere over hvor bra lyd og hvor mye trøkk Bose klarer å presse ut av en forholdsvis liten høyttaler.

Det er viktig å presisere at talestyringen, som håndteres av Amazon Alexa, ikke er tilgjengelig i Norge ennå. Bose markedsfører derfor ikke denne høyttaleren som en smarthøyttaler her til lands – men talestyring vil komme etter hvert som en oppdatering. Det er også mulig andre stemmeassistenter, for eksempel fra Google, vil komme.

Talestyring er imidlertid ikke nødvendig for å kunne bruke Bose Home Speaker 500. Dette er en høyttaler vi har hatt mye glede av i testperioden.

Pent design og solid konstruksjon

Bose Home Speaker 500 er 20,3 centimeter høy, og dermed en forholdsvis kompakt høyttaler – selv om den er en del større enn for eksempel Google Home. Størrelsen gjør at det er lett å plassere den, og etter vår mening er høyttaleren pen å se på. Kabinettet virker solid og velbygget, og er laget i «anodisert» aluminium i matt svart (den fås også i sølvgrå).

Foran på høyttaleren er det en liten LCD-fargeskjerm, mens alle knappene til betjening av høyttaleren befinner seg på toppen. Her finner du berøringsknapper for å starte og stoppe musikkavspilling, velge kilde, justere lydvolum, eller velge en av seks forhåndsinnstilte musikkavspillinger (for eksempel en radiokanal eller en bestemt Spotify-spilleliste). Det er også en «handlingsknapp» for å kontrollere Alexa, men den vil ikke kunne brukes til noe før talestyring blir lansert her i Norge.

Alle betjeningsknappene på toppen av høyttaleren er av touch-typen. Du kan forhåndsprogrammere inntil 6 ulike «stasjoner», for eksempel radiostasjoner fra TuneIn eller spillelister fra Spotify. Foto: Kurt Lekanger

Hvis du vil kan høyttaleren vise en klokke på skjermen – selv når høyttaleren er i hvilemodus. Når du spiller musikk vises informasjon om hva som spilles. Spiller du via Bose-appen får du også albumcover eller logo til for eksempel radiostasjonen du hører på.

For å komme igang med høyttaleren må du laste ned Bose Music-appen til Android eller iOS. Via denne appen setter du opp høyttaleren så den kobler seg til wifi-nettet ditt. I appen kan du også justere bass og diskant, legge til flere Bose-høyttalere, samt gi høyttalerne ulike navn. Har du flere Bose-høyttalere kan du gruppere dem slik at du kan spille musikk fra flere høyttalere samtidig. Dette er ganske likt slik det fungerer med konkurrenten Sonos, og Bose leverer da også en rekke ulike typer høyttalere i samme serie som Home Smart 500 – blant annet lydplanker, surroundhøyttalere og subwoofere.

Kan brukes som vanlig bluetooth-høyttaler

Musikkavspilling kan gjøres fra Bose-appen, men du kan også bruke høyttaleren som en vanlig bluetooth-høyttaler og spille musikk fra PC-en. I tillegg er det en AUX-inngang med 3,5 mm-kontakt hvis du vil koble til eksterne enheter som for eksempel en musikkspiller, PC, CD-spiller eller andre lydkilder.

AUX-inngangen på baksiden kan brukes for å koble til andre lydkilder. Foto: Kurt Lekanger

Appen kan styre musikk fra flere ulike lydkilder, som Spotify og TuneIn. Høyttaleren vil også dukke opp som lydkilde i Spotify-appen på mobil og PC via Spotify Connect, hvis du foretrekker å bruke den i stedet for Bose-appen.

Via Tunein finner du et stort antall norske og internasjonale radiostasjoner. Som nevnt kan du legge til inntil seks radiostasjoner eller Spotify-spillelister som forhåndsinnstillinger. Dette gjør du via Bose-appen, eller ved å holde inne en av forhåndsinnstillings-knappene når musikken/kanalen du vil lagre spiller. Undertegnede la inn de radiostasjonene jeg hører mest på, som P1, P13, P3 og P4. I tillegg la jeg inn et par av Spotify-spillelistene mine før jeg hadde «brukt opp» alle forhåndssinnstillings-knappene.

Du styrer musikken fra Bose Music-appen.

Det er ganske praktisk å kunne bare trykke en knapp på høyttaleren for å starte opp en forhåndsinnstilt radiostasjon eller spilleliste. Men mulighetene til å velge musikk direkte fra høyttaleren er egentlig veldig begrenset, med unntak av forhåndsinnstillingene. Du må innom Bose-appen nesten uansett hva du skal gjøre (med unntak av at du kan styre musikken rett fra Spotify). Vi skulle gjerne likt å ha mulighet til å bla i Tunein-kanaler eller vise Spotify-lister fra en tilkoblet konto direkte fra høyttaleren. Heldigvis kan du i hvert fall styre lydvolum og starte eller pause musikken fra berøringsknappene på toppen av høyttaleren.

Når du starter musikk fra Bose-appen vil høyttaleren strømme musikken via wifi. Det skal komme en oppdatering til høyttaleren i begynnelsen av 2019 som også vil gi den Airplay 2-støtte for enklere avspilling direkte fra Apple-produkter som iPhone, iPad eller Mac. Det er for øvrig en stor fordel med moderne strømmehøyttalere som dette, at det stadig kommer ny funksjonalitet via programvareoppdateringer.

Svært god lydkvalitet

Bose Home Speaker 500. Foto: Kurt Lekanger

Høyttalerne inneholder to 2,5-tommers høyttalerelementer som sender lyden ut på høyre og venstre side slik at du skal få en god stereoeffekt selv om elementene sitter ganske nær hverandre. Det er i tillegg en bassrefleksport som Bose kaller «QuietPort» som gir dypere og bedre bassgjengivelse.

Lydkvaliteten overrasket oss stort. Denne høyttaleren spiller veldig godt både på lavt og høyt volum – men spesielt godt fra lavt til middels volum. Lyden er klar og fin med masse detaljer i diskanten, samtidig som den har imponerende bassgjengivelse til å være en så liten høyttaler. Lyden fyller fint ganske store rom, uten at du behøver å skru opp lyden veldig mye. Stereoeffekten Sonos skryter av er imidlertid så som så – men det skal godt gjøres å få veldig bra stereoeffekt i en kompakthøyttaler som dette.

Det er åtte mikrofoner i høyttaleren. Disse skal sørge for at høyttaleren klarer å fange opp stemmen din uansett hvor i rommet du befinner deg – og selv om du spiller høy musikk. Siden talestyring ikke fungerer i Norge ennå, har vi ikke fått testet hvor godt dette fungerer. Men i utenlandske tester får høyttaleren skryt for at den klarer å fange opp talekommandoer selv om du snakker lavt samtidig som høyttaleren spiller høy musikk. Hvis du ikke vil at høyttaleren skal lytte etter talekommandoer, kan mikrofonene skrus av med en knapp på toppen av høyttaleren.

Når talestyring etter hvert kommer, vil du kunne be høyttaleren om å spille en bestemt sang eller spilleliste, pause, bytte til neste sang, og så videre. Du kan også bruke andre funksjoner som støttes av Amazon Alexa, som å få værvarsling eller nyheter.

Konklusjon og alternativer

Alt i alt er Bose Home Speaker 500 en svært bra høyttaler med imponerende lydkvalitet med tanke på størrelsen. Når talestyring kommer til Norge vil den bli enda nyttigere.

Det største minuset er prisen. 5000 kroner er en tusenlapp eller to for mye, mener vi.

Et godt alternativ til denne kan være Sonos One-høyttalerne, som er vesentlig billigere (men mindre). Disse koster rundt 2000 kroner. Vi sammenlignet lyden med Sonos Beam, som er en lydplanke fra Sonos til rundt 4000 kroner. Dette er også en «smarthøyttaler» som etter hvert skal komme med talestyring også i Norge. Etter vår mening spiller Bose Home Speaker 500 omtrent like bra som Sonos Beam – kanskje litt bedre. Men med sistnevnte får du ikke bare en smarthøyttaler som kan brukes til alt det Bose-høyttaleren kan brukes til, du får også en lydplanke som gir bedre lyd til TV-en. Det er verdt å tenke på før du bestemmer deg for hva du skal kjøpe. Nå har riktignok Bose også lydplanker i den nye smarthøyttalerserien sin, så valget står egentlig mellom om du foretrekker Sonos eller Bose. Begge deler er utmerkede høyttalersystemer (vi har ikke testet Bose' lydplanke).

Er du ute etter en smarthøyttaler med en taleassistent som fungerer, kan Google Home være et alternativ. Men da får du vesentlig dårligere lydkvalitet enn med Bose Home Speaker 500, hvis du da ikke kjøper en Chromecast Audio og bruker Google Home-høyttaleren kun som en enhet for å dirigere musikken til stereoanlegget ditt.